La Dinamo non ferma Santo Stefano

TagsDinamo LabNiente da fare per la Dinamo Lab che cede nettamente in casa alla capolista imbattuta Santo Stefano, che dimostra tutta la sua forza, passando in controllo 42-75. Sassari fa fatica sin dalle prime battute contro la fisicità degli ospiti, guidati da uno strepitoso Bedzeti, MVP del match. I 4 falli di Spanu nel 2° quarto complicano tutto, il Banco rimane comunque al secondo posto della classifica.



LE STATISTICHE DEL MATCH



DINAMO – SANTO STEFANO 42-75 (6-18 / 19-37 / 33-57)



MVP: Partita stratosferica di Bedzeti che chiude con 33 punti 14/17 dal campo, 8 rimbalzi, 8 recuperi, 6 assist, 46 di valutazione



LA PARTITA



La Dinamo cerca la grande impresa in casa con la capolista imbattuta Santo Stefano, che all’andata si impose di 9 punti nell’unica sconfitta di Sassari. Bisin presenta il solito quintetto con Poggenwisch che parte dalla panchina, match subito molto fisico e tirato, De Miranda sblocca la partita ma la squadra di Ceriscioli è abituata a questo tipo di sfide e aggredisce il Banco. Giaretti e Bedzeti costruiscono il primo break, Bisin chiama time out (2-9). La Dinamo prova a rispondere ma fa molta fatica a segnare, Santo Stefano punisce ogni errore in transizione, Bedzeti è un carro armato che non conosce ostacoli, ospiti in controllo del primo quarto (6-18), Sassari è in difficoltà.



BEDZETI MVP



Sassari parte fortissimo nel secondo quarto, mettendo grande determinazione e voglia di recuperare, 6-0 in 1 minuto con Ceriscioli costretto al time out, Bedzeti pazzesco non conosce ostacoli, controbreak Santo Stefano che ritorna 12-24 con 10 punti di Bedzeti 5/7 dal campo con 3 rimbalzi e 3 recuperi. Berdun prova a cercare di tenere a galla il Banco, Spanu commette il 3° fallo e si prende il tecnico, problema pesantissimo a livello di punteggio per il coefficiente nel quintetto della Dinamo. La capolista continua a spingere, Ghione mostra i muscoli nel pitturato, la tripla di Tanghe vale il massimo vantaggio (16-32). Bisini è costretto a rimescolare le carte in tavola, la Dinamo non riesce a girare l’inerzia del match e continua a sbattere contro il muro degli avversari, Santo Stefano va al riposo con già le mani sul successo (19-37).



Bedzeti 15 punti con 7/9 2p, Giaretti 12 punti, Dinamo con 9/39 dal campo



SANTO STEFANO IN CONTROLLO



Nel 3° quarto Santo Stefano continua a martellare e a non mollare la presa, Bisin deve lasciare fuori De Miranda e Spanu, gravato di 4 falli, Bedzeti e Ghione dominando dentro il pitturato, la Dinamo cerca comunque di combattere ma il risultato non è mai in discussione, ospiti che allungano ancora al 26’ (27-50). Ghione prende due tecnici consecutivi e viene espulso, ma non cambia la sostanza dell’incontro con la squadra di Ceriscioli che impone la legge del più forte. L'ultimo quarto è solo garbage time, la partita rimane intensa, Spanu esce per 5 falli, la Dinamo tenta di uscire a testa alta e di combattere fino in fondo, Santo Stefano vince meritatamente 75-42 e rimane al 1° posto solitario in classifica senza sconfitte.







Sassari, 14 gennaio 2023



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna