La Dinamo riparte di slancio

La Dinamo conquista un successo molto importante in chiave playoff battendo 81-68 Treviso al PalaSerradimigni, al termine di una partita dominata. Kruslin è fantastico su Banks, cinque giocatori in doppia cifra, il Banco alza il piede dall’acceleratore nell’ultimo quarto ma non c’è storia. Sassari da sola al 4° posto in classifica con 15 vittorie.



Dinamo: Robinson, Dowe, Kruslin, Bendzius, Stephens, Gentile, Chessa, Jones, Devecchi, Treier, Diop, Gandini, All.Bucchi



Treviso: Banks, Iroegbu, Tadiotto, Ellis, Zanelli, Jurkatamm, Vettori, Sorokas, Faggian, Scandiuzzi, Invernizzi, Jantunen. All. Nicola



MVP: BUCCHI prepara benissimo la partita, l’approccio è eccellente nonostante il cambio di equilibrio, Kruslin è fantastico su Banks



CHIAVI DEL MATCH: La difesa di Kruslin su Banks e di Sassari nei primi 30’ dove tiene Treviso a 46 punti



PREVIEW



Bucchi perde Raspino per un problema muscolare ma recupera Kruslin e Jones con il primo che va in quintetto con Robinson, Dowe, Bendzius e Stephens. Nicola vuole blindare la salvezza e cerca il colpo con la coppia Banks – Iroegbu, ex della partita il bravissimo Sorokas, che ha lasciato un bellissimo ricordo a Sassari.



PRIMO STRAPPO



Sassari parte con il piglio giusto ma Treviso è subito in partita con Banks e Ellis. Quando la Dinamo difende aggressiva e può andare in transizione fa molto male, Bendzius sigla il primo mini-strappo (12-6), ma Iroegbu si mette nel match e ricuce (12-11). Il Banca alza l’intensità e comincia a condividere il pallone, 8-0 di parziale firmato Robinson-Kruslin e Diop, Nicola costretto al time out (20-11). È il primo momento chiave del 1° quarto, parziale pazzesco della Dinamo, 17-2 micidiale che spezza il match, 8/8 da 2 punti 4/7 da 3 punti, Robinson e Dowe ispiratissimi, Sassari non sbaglia e chiude avanti 29-13 giocando veramente bene.



VANTAGGIO DINAMO



La Dinamo continua ad attaccare ed è aggressiva, Diop esce con 2 falli, minuti importanti per Gentile e Treier, Sassari continua a martellare con il tiro da 3 punti e con il pick and roll centrale, la squadra di Bucchi allunga 38-20. Treviso reagisce con Jantunen e con Sorokas da 5 tattico, Nicola prova anche la zona, i veneti cercano di ricucire lo strappo prima dell’intervallo. (40-27)



Kruslin fa un grande lavoro su Banks e lo tiene a soli 3 punti nel 1° tempo, Bendzius e Treier sigillano il vantaggio al 20’ (49-33)



11 assist in 2 di Robinson e Dowe con il Banco che ha 12/17 da 2 punti



IL BANCO IN GAS



Sassari parte molto bene anche nel 3° quarto, costringe Ellis e Jantunen al 3° fallo, Kruslin è micidiale, Robinson e Dowe fanno spettacolo, Nicola deve fermare la partita (61-37) con il Banco che vuole chiudere il confronto. Il Banco arriva a +29 grazie all’aggressività difensiva e al contropiede, Treviso fa fatica a trovare la via del canestro, firma un parziale di 7-0 ma ancora Gentile e Diop ricacciano indietro la Nutribullet per il 72-46 del 30’



La Dinamo molla un po’ la presa ad inizio ultimo quarto forte del vantaggio, la squadra di Bucchi segna solo 2 punti in 4 minuti e mezzo, Treviso mette a segno un parziale di 11-2 e costringe il coach del Banco al time out. (74-57). Treviso ci crede e ci prova, break di 20-4 fino al 76-66 poi Kruslin la chiude da 3 punti (81-68).



