La Dinamo si brucia all'overtime

TagsDinamoIncredibile occasione sprecata dalla Dinamo, che gioca un super 3° quarto e piazza un break che sembra letale al 30’ (69-57), prima di subire la clamorosa rimonta di Brescia che con un parziale di 16-2 ribalta il match. Nel punto a punto finale decide una tripla pesantissima di Gabriel, un miracolo di Jones a rimbalzo su tiro libero sbagliato appositamente da Robinson porta tutti all’overtime, dove la Leonessa ha il guizzo vincente per prendersi i due punti e le Final Eight, la Dinamo è fuori e si deve guardare alle spalle.



DINAMO – BRESCIA 92-94 (17-21 / 40-44 / 69-57 / 84-84)



LE STATISTICHE COMPLETE DEL MATCH



AVVIO



La Dinamo parte con energia ma ha le polveri bagnate pur costruendo buoni tiri, Brescia con Cournooh e Gabriel va 6-3, ma Sassari è viva con l’energia di Robinson e la tripla di Kruslin (8-6). La partita è molto intensa, fisica e tirata, Treier entra bene nel match con due rimbalzi offensivi e due liberi, il Banco difende su Della Valle benissimo, appena lascia un pertugio, il top scorer della Leonessa colpisce (12-12). Appena la Dinamo sbaglia offensivamente con tiri aperti, la percentuale da 3 punti è pesante in negativo, Brescia è micidiale con le triple in transizione di Massinburg e Della Valle (16-21). Sassari è viva ma fa fatica in attacco 5/19 dal campo contro l’8/13 di Brescia (17-21).



LE PERCENTUALI DI BRESCIA



La Leonessa approccia il 2° quarto non sbagliando mai, Massinburg ha grande impatto, Brescia è cinica e mette in difficoltà la difesa del Banco che paga l’1/9 da 3 punti, Laquintana ci mette energia, la squadra di Magro allunga (23-30). Dowe con 6 punti consecutivi tiene a galla Sassari, la Leonessa è micidiale in attacco, una tripla di Kruslin tiene la Dinamo in partita (30-35). Brescia nega tutti i pick and roll di Robinson spingendo sul fondo lateralmente e tira con il 59% dal campo. C’è anche Taylor con gli 1v1 al ferro che sono la chiave del vantaggio della Leonessa, 3 perse di Kruslin costano care (34-39). Brescia attacca con pazienza e ha giocatori di grande talento, Kruslin con 9 punti (3/5 da 3p) riesce a resistere al tentativo di fuga degli ospiti, all’intervallo è 40-44



38% dal campo per la Dinamo contro quasi il 50% di Brescia, Sassari ha 12/16 dalla lunetta e tiene grazie alle folate offensive prima di Dowe, poi di Robinson e Kruslin.



SFORZO DINAMO



Grande sforzo del Banco per riuscire a ribaltare l’inerzia del match, la squadra gioca con intensità, energia e vuole lottare su ogni possesso. Jones entra definitivamente in partita con un paio di canestri di talento, Stephens è pronto sugli scarichi, Kruslin mette il sigillo sul mini-parziale Dinamo (56-51). La bomba di Taylor gela il PalaSerradimigni ma la Dinamo è carica, recupera palloni, attacca il ferro e infiamma il pubblico. Il canestro e fallo di Benzius manda Sassari sul 63-54. Il Banco si esalta, gioca con grande entusiasmo, il lituano entra in partita e infila due siluri pesantissimi, Taylor risponde ma il Banco segna 29 punti nel quarto giocando una bellissima pallacanestro. (69-57).



SI GIOCA IL MATCH



Brescia non molla, Della Valle attacca, Robinson e Jones devono rifiatare, la Dinamo ha un po’ di tensione per l’importanza del match, arriva qualche persa di paura, Massinburg mette un canestro fondamentale (69-63)



Rottura prolungata di Sassari in attacca che sbaglia tiri, Dowe si innervosisce, Diop paga i 4 falli, Cobbins schiaccia il – 4 (69-65), costringendo Piero Bucchi al time out.



La Dinamo non segna per 5 minuti, Brescia ci crede, Taylor fa 3/3 dalla lunetta e impatta a quota 71 con parziale di 2-16, la squadra sorpassa con canestro di Cournooh. (71-73). Sassari combatte, Jones e Robinson tengono in piedi la squadra, Gabriel gela la Dinamo a 57” con la bomba del +3 (79-82). Kruslin segna 2 tiri liberi di capitale importanza, ma Taylor è infallibile. Sull’ultimo possesso Robinson sbaglia apposta il 2° libero, rimbalzo di Jones e clamoroso overtime.



OVERTIME FIRMATO BRESCIA



Brescia lo impatta meglio, il cameriere di Della Valle vale il +3, Robinson prova a rispondere ma Cournooh mette un siluro pazzesco. (86-90). Brescia difende durissimo, stoppata di Cobbins, Jones da una speranza al Banco con il canestro del – 2 (88-90) ma Della Valle sul cambio difensivo segna il triplone che può valere il match. Schema di Bucchi, bomba di Bendzius, recupero e fallo subito. Gli arbitri guardano se è antisportivo, decidono per il fallo normale, Bendzius fa 0/2, nella lotteria dei liberi la spunta Brescia. (92-94).







Sassari, 2 gennaio 2022



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna