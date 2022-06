La Dinamo spicca il volo con Jones

TagsDinamoLa Dinamo comunica con grande soddisfazione di aver raggiunto l'accordo per l'ingaggio dell'americano Jamal Jones, classe 1993, ala di 203 per 89 kg di Searcy Arkansas, nell'ultima stagione al Bahcesehirin Turchia, dove ha vinto la Fiba Europe Cup, battendo in finale Reggio Emilia.



SCELTA: E' piaciuta tantissimo la sua capacità di stare all'interno di un gruppo molto competitivo con tanti giocatori forti e farsi trovare pronto nei momenti decisivi della stagione. Ha impressionato per il suo atletismo, per la sua bravura nell'aspettare il momento della partita e per essere perfettamente incastrabile con Bendzius. Giocatore ecclettico, polivalente, che può difendere dall'1 al 4, ogni anno è sempre salito di livello, ha sempre fatto uno step in più e ha risposto con grandissimo entusiasmo alla chiamata della Dinamo.



Il commento di Federico Pasquini



Pasquini: "Era la nostra prima scelta, ci ha convinto subito per tutte le caratteristiche che si possono sposare pienamente con il nostro modo di costruire la squadra e intendere la pallacanestro.E' un grande atleta, difensore super, ma soprattutto è un ragazzo che sta crescendo, che sta prendendo coscienza dei suoi mezzi e che ha sempre alzato il suo livello. E' stato decisivo quest'anno nei momenti chiave della stagione, è molto polivalente, siamo convinti che da protagonista potrà fare ancora meglio e secondo noi si sposa perfettamente con Bendzius e con il quintetto che vogliamo costruire"



CARRIERA:Dopo aver iniziato il suo percorso al college con Ole Miss, passando da Lee con i Flames, Jones chiude nella prestigiosa università di Texas A&M con 13.9 punti di media e il 51% di vittorie.Scelto nel draft della G-League, gioca un'intera stagione con Delaware prima di esordire in Europa a Lille in Pro-B francese e tornare in America. Nel 2017 è il capocannoniere del campionato finlandese con oltre 22 punti di media, prima di approdare in Italia a Verona in A2 con la Tezenis. Stagione successiva in Grecia tra Paok e Ionikos, poi l'approdo in Turchia al Bahcesehir con cui gioca 3 campionati consecutivi, dimostrando la sua crescita e la sua capacità di giocare partite importanti. Ha giocato due volte la Fiba Europe Cup, vincendo l'ultima edizione e l'Eurocup nel 2020-2021.



ASCESA: Più si è alzato il livello, più Jones è stato in grado di far valere le sue doti, impressionante nei playoff contro il Galatasaray, chiusi a 19 punti di media, decisivo nelle partite per arrivare al trofeo europeo. L'ala del Bahcesehir aveva offerte da importanti club di fascia superiore e di Eurocup ma ha sposato il progetto Dinamo per fare un ulteriore step di crescita nella sua carriera, dove sarà chiamato a giocare da 3 in quintetto.



CARATTERISTICHEJones è un giocatore dotato di grande atletismo (apertura di braccia da 211 cm e impressionante stacco da fermo) a cui coniuga fondamentali da eccellente difensore. E' un all - around player, pericolosissimo in campo aperto e nel tiro da 3 punti, capace di coinvolgere i compagni ma anche di prendersi responsabilità. Ha giocato in una squadra con 12 giocatori veri, chiudendo con quasi 9 punti di media in poco più di 19 minuti. (quasi 13 punti di media nella stagione precedente). Molto bravo ad attaccare i mis match dentro l'area, Jones può garantire un impatto vero sui due lati del campo, essendo un'ala molto completa.



