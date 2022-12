La Dinamo va all-in in BCL

TagsDinamoÈ un’autentica vera e propria finale. La Dinamo mette tutte le carte sul tavolo e si gioca in 40’ l’accesso al play-in di Basketball Champions League. Per farlo dovrà battere una squadra tosta, dura, che ha molto talento, ovvero i francesi del Dijon.



I transalpini, al 2° posto in campionato con 9 vittorie in 12 partite, hanno in David Holston la vera guida in campo, il folletto americano ha grandissima esperienza, detta il ritmo, è il giocatore faro di Dijon. Da lui prendono forza tutti gli esterni di talento, a cominciare dal tuttofare Hrovat (oltre 10 punti di media con 5 rimbalzi), l’eclettico Chase Simon, capace di produrre tanti punti in pochi minuti, esterno che vede sempre il canestro, senza dimenticare lo specialista francese Ducoté, quasi 10 punti con il 41% da 3 punti uscendo dalla panchina. Uno dei duelli chiave sarà quello che andrà in scena tra Bendzius e l’ex Napoli McDuffie, esplosiva ala di assoluto talento che può entrare in striscia in qualsiasi momento. All’andata giocò la sua miglior partita della stagione Brembly, polivalente ala che può fare tutto, mentre il lungo Ware fu l’MVP con 23 punti, 11/14 dal campo e 8 rimbalzi, mettendo in grande difficoltà la Dinamo con il suo roll a canestro e con la propensione al tiro dai 4 metri. Toccherà inizialmente a Stephens limitarlo e non farlo entrare in partita.



Coach Bucchi presenta il match con Dijon:



“Ci giochiamo una finale, una partita molto dura, difficile, ma che vogliamo provare in tutte le maniere a vincere. Dijon è una squadra che ha grande talento offensivo, che sta facendo un campionato di primissimo livello in Francia e in BCL ha dimostrato di essere molto competitiva. Noi dobbiamo cercare di ripetere la partita che abbiamo fatto contro Tortona”



Serve ovviamente una prestazione difensiva importante, Holston è il faro di Dijon, ma hanno tanti giocatori che possono risolvere la partita e hanno la capacità di costruirsi un tiro. La difesa è chiave soprattutto per riuscire a prendere rimbalzi e correre in transizione così come la gestione del ritmo che abbiamo avuto con Tortona, abbiamo limitato al massimo le palle perse, abbiamo attaccato con pazienza e trovato buoni tiri. Poi ci servirà assolutamente l’aiuto del nostro splendido pubblico, che è stato fantastico con Milano e che anche con il Paok ci ha dato una grandissima mano”



Il programma di martedì 13 dicembre G5



Paok Salonicco – Malaga



Dinamo BDS – Dijon



Classifica



Malaga 4-0 già qualificata come 1^ del girone / Dijon 2-2 / Paok 1-3 / Dinamo 1-3



La seconda e la terza del girone si qualificheranno per il play-in incrociato con gli altri gironi.



