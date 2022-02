La Dinamo veste Macciocu

TagsDinamo 2021-2022; MacciocuLa Dinamo Banco di Sardegna si affida ancora una volta alla professionalità della Boutique Macciocu di Sassari e all’eccellenza del marchio Canali, binomio che ormai da oltre dieci anni è garanzia di stile ed eleganza per staff tecnico, dirigenziale e medico del club sassarese.



Anche nella stagione 2021-2022 la Boutique Macciocu ha vestito la Dinamo, impegnata sul fronte maschile e femminile nelle massime serie nazionali e nelle competizioni europee, prendendosi cura di tutto lo staff di entrambe le squadre



Una tradizione di famiglia, l’eleganza, tramandata di generazione in generazione e oggi sempre più condivisa da Gavino Macciocu- fondatore della boutique nel cuore della città, che ha trasformato l’esperienza e l’eredità del padre Erminio, in una realtà solida e apprezzata - con la moglie Daniela e i figli Riccardo, Lorenzo ed Edoardo, parti di un tutto armonico che, insieme ai validissimi collaboratori, lavora all’unisono per fare dello stile Macciocu un emblema riconosciuto e riconoscibile (anche) sui parquet d’Italia e d’Europa.



E proprio la famiglia Macciocu ha accolto di persona coach Piero Bucchi, coach Antonello Restivo e i rispettivi assistenti Giacomo Baioni, Giorgio Gerosa e Andrea Vasconi per la prova dei tagli sartoriali con cui sono stati realizzati gli abiti su misura grazie all’innovativo “Impeccabile 2.0”, un materiale innovativo studiato in esclusiva per Canali che eleva all’ennesima potenza la qualità del tessuto Impeccabile: morbido e scattante, realizzato con finissimi fili di lana ritorti più del doppio di quelli tradizionali, che creano un’elasticità senza precedenti. Un tessuto eccezionalmente leggero, traspirante, resistente all’acqua e alle macchie nonché ingualcibile perché utilizza il calore del corpo per stendere le pieghe: potremmo definirlo un tessuto “a prova di stress da panchina”.



“Siamo felici di rinnovare la partnership con la Dinamo e siamo orgogliosi di poter accompagnare anche in questa stagione non solo la squadra maschile ma anche quella femminile, nello storico anno di debutto delle Women in una competizione europea, una prima assoluta per il basket femminile sardo _racconta il fondatore della Boutique_. La nostra storia è segnata da una forte tradizione familiare, si racconta con lo scorrere delle generazioni e si proietta al futuro con uno sguardo innovativo votato però alle tradizioni ed al valore dell’identità aziendale. Storia, identità e tradizione, ci auguriamo vincente: elementi che caratterizzano anche l’essere Dinamo. Come di consueto ci affidiamo alla sartorialità made in Italy di Canali che, grazie a questo speciale rapporto con la Dinamo che si rinnova di anno in anno abbina il suo pregiato brand, già legato a sport esclusivi come golf e vela, alla pallacanestro”.



Sassari, 18 febbraio



Ufficio Comunicazione Dinamo Banco di Sardegna