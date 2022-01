La Dinamo vola alla Final Eight

TagsFinal EightIl Banco di Sardegna qualificato alla corsa alla Coppa Italia in programma dal 16 al 20 febbraio a Pesaro







La Dinamo Banco di Sardegna stacca il pass per la Final Eight 2021: grazie alla vittoria di Brindisi, che questa sera si é imposta nel recupero su Napoli, i biancoblu sono matematicamente qualificati alla corsa che assegnerá la Coppa Italia 2022. Dal 16 al 20 febbraio, a Pesaro, le prime otto squadre del campionato si contenderanno il primo trofeo del 2022.



Per la Dinamo si tratta della decima partecipazione alla Final Eight: ad attendere Jack Devecchi e compagni l'Olimpia Milano, matematicamente al primo posto della classifica in chiusura del girone di andata.



Sassari, 19 gennaio 2022



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna