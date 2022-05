La Fondazione Dinamo per il Comune di Santa Teresa di Gallura

In occasione del congresso nazionale di chirurgia artroscopica la Fondazione Dinamo ha donato una sedia da spiaggia per disabili



Si è tenuto questo weekend, nella splendida cornice di Santa Teresa di Gallura, il congresso nazionale di chirurgia artroscopica e traumatologia dello sport "Mistral & Cartilage", organizzato dal Prof. Andrea Manunta, docente di traumatologia dello sport e decano del Medical Dinamo Lab.



In questa occasione, con un convegno di rilevanza nazionale incentrato sulle ultime novità in materia di chirurgia articolare e tanti eccellenti professionisti chiamati a intervenire, la Fondazione Dinamo ha donato al comune di Santa Teresa Gallura una sedia da spiaggia per disabili “Sand&Sea”. Da sempre attenta ai temi sensibili come l’accessibilità e l'abbattimento delle barriere architettoniche la Fondazione biancoblu ha voluto confermare con forza la volontà di rendere accessibili le strutture balneari a tutti.



Una donazione fortemente voluta dal professor Manunta, deus ex machina dell’operazione, che nel corso della due giorni ha ricevuto il saluto e il ringraziamento alla Fondazione Dinamo del sindaco di Santa Teresa, dott.ssa Nadia Matta, per aver pensato all’accessibilità delle strutture balneari ai soggetti con disabilità.







Sassari, 30 maggio 2022



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna