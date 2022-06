La Lab conferma il califfo

TagsDinamo LabLa Dinamo è lieta di comunicare la conferma per la prossima stagione dell’atleta brasiliano Leonardo De Miranda (punti 4.5), classe 1982 di Guarulhos, uno dei punti di forza della squadra bianco blu. L’ala verdeoro ha disputato una stagione di livello, risultando spesso il top scorer e trascinatore della compagine allenata da coach Bisin. De Miranda ha messo in mostra le sue qualità anche nell’Eurocup 2 organizzata a Sassari, giocando alla pari contro avversari di spessore come francesi, turchi e polacchi.



De Miranda è un giocatore molto prezioso sia dal punto di vista offensivo dove ha un ampio repertorio di tiro, sia difensivamente dove è determinante soprattutto a rimbalzo, un califfo del parquet.



Leandro è un punto fermo anche della nazionale brasiliana con cui è stato protagonista ai mondiali di Amburgo incrociando anche l’Italia di Spanu.



Gianmaro Dettori, punto di riferimento dirigenziale dei ragazzi di coach Bisin:



"Leandro è un califfo, il miglior giocatore brasiliano, è una sicurezza che sappiamo quanto possa fare la differenza. E' un ragazzo sempre positivo, che ha grande talento ed è un ottimo punto di partenza da cui partire per la costruzione di un roster competitivo. C'è molta concorrenza ma faremo di tutto per avere una squadra che possa combattere per le prime posizioni"







Sassari, 28 giugno 2022



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna