La Lab domina il derby

TagsDinamo LabNella 2^ giornata del campionato FIPIC di serie A maschile, la Dinamo Lab vince nettamente il derby di Porto Torres, chiudendo 62-49, al termine di un match sempre condotto dai ragazzi di Bisin. Debutto stagionale per Leandro De Miranda, al posto dell’eroe della prima giornata, ovvero Op den Orth, che tornerà per la coppa europea e partenza sprint per Sassari, che mette in difficoltà i padroni di casa con la fisicità e la circolazione di palla. Al primo mini intervallo il Banco ha già 10 punti di vantaggio (8-18) con Berdun assoluto protagonista del match. L’argentino, che sarà poi MVP della partita, trascina i compagni sia dal punto di vista mentale che tecnico, Poggenwisch è un’artista da playmaker, De Miranda non ha perso il feeling con il canestro dopo lo scudetto da MVP in Brasile, all’intervallo la Dinamo controlla concedendo solo 18 punti a Porto Torres. Nel 3° quarto arriva il break che chiude definitivamente l’incontro, l’olandese comanda in cabina di regia, l’argentino Berdun crea, il brasiliano De Miranda chiude, il samba è completo, Sassari vola 48-30 e archivia la pratica con i padroni di casa che possono solo ridurre lo svantaggio nell’ultimo quarto.



2^ vittoria in altrettante partite per la Dinamo, che dopo l’impresa in casa con l’Amicacci Abruzzo, fa suo anche il derby. Finisce 62-49 tra l’entusiasmo del pubblico di fede biancoblu. Alla fine ci sono 20 punti per Berdun e 12 per De Miranda.



Sassari, 29 ottobre 2022



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna