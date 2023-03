La Lab domina all'esordio

TagsDinamo Lab



La Dinamo Lab domina la prima partita delle semifinali di Eurocup 3, battendo Reggio Calabria 73-38. Davanti un folto e appassionato pubblico di giovanissimi, accorsi al Palaserradimigni, i biancoblu hanno dato spettacolo, formalizzando la pratica già nei primi 20’. Grande impatto di Diene che ha firmato 16 punti con 17 rimbalzi, mentre il top scorer è stato Lindblom con 21 punti.







Dinamo Lab – Bic Reggio Calabria 73-38 (22-9 / 42-15 / 55-33)



LE STATISTICHE DEL MATCH







DE MIRANDA GIRA L'INERZIA







La Dinamo Lab voleva decisamente fa sua la partita sigillandola fin dai primi istanti. L’equilibrio tra le due squadre è, così, durato ben poco. Fin dal primo quarto si è assistito al dominio della Dinamo. I ragazzi di coach Bisin hanno messo subito una grande intensità. Sul 6-0 Reggio Calabria ha avuto una decisa reazione e grazie a Salmi ha recuperato passando in vantaggio, 6-7. Time out di Bisin e la Dinamo, soprattutto con De Miranda, ha preso il largo chiudendo con un sostanzioso vantaggio, destinato ad aumentare nei minuti successivi.







BREAK DECISIVO







Difesa attenta e precisione in attacco. Sono state queste le armi che hanno permesso ai sassaresi di aggiudicarsi la prima partita di Eurocup.



L’avvio del secondo quarto è ancora tutto nel segno della Dinamo. Lindblom aumenta ancora il vantaggio mentre capitan Spanu e compagni con una difesa attentissima controllano la partita. Raggio Calabria riesce a sbloccarsi dopo ben 5 minuti. Poggenwisc prima e Diene dopo scavano un solco ancora più profondo. Il dominio della Dinamo continua in modo netto e si va all’intervallo lungo sul 42 a 15 per i sassaresi.







PARTITA IN GHIACCIO







L’avvio del terzo quarto è più equilibrato, ma la Dinamo continua a controllare la partita e a mantenere il vantaggio pressocché inalterato. La Bic Reggio Calabria è brava a sfruttare ogni rilassamento in difesa della Dinamo, ma De Miranda Lindblom e Diene sono ancora più bravi a mettere a segno canestri che spengano il tentativo di rimonta dei calabresi. Attento anche coach Bisin che ad ogni accenno di disattenzione ha chiesto il time out per ricordare ai suoi che la partita non era ancora vinta.







Nell’ultimo quarto il copione è sempre lo stesso. La Dinamo può permettersi di calare un po’ la pressione difensiva ma l’autorevolezza della squadra di coach Bisin resta immutata. Il vantaggio dei biancoblu si mantiene intorno ai 25 punti. Spanu e compagni potrebbero concedersi qualche momento di riposo dato che hanno ormai acquisito il controllo della partita. Incitati dal folto pubblico di giovanissimi e da un tifo assordante però non mollano continuano ad andare a canestro. All’inizio degli ultimi 60 secondi di gioco il punteggio è di 71-38. L’ultimo canestro è ancora firmato Sassari.