“La nostra difesa ci ha permesso di vincere”

Il commento a caldo di coach Gianmarco Pozzecco ai microfoni di DinamoTV



“Mi piacerebbe fare una statistica per vedere quante volte ho ringraziato i miei giocatori a fine partita. Forse stavolta avevo più bisogno io di vivere una serata del genere rispetto agli altri, cerco sempre di mettere al primo posto le esigenze di giocatori e staff e fare un passo indietro, mi piace pensare che invece i miei giocatori stasera abbiano un po’ pensato a me. Oggi sono ancora più grato nei loro confronti, sono soprattutto contento di aver creato empaticamente una struttura dove all’interno ci si prende cura vicendevolmente dell’altro e questa per me è la cosa più bella che regala lo sport insieme al saper sognare. Prima della partita ho detto che finché Venezia non sarebbe stata 3-0 noi avremmo provato il sogno di vincere lo scudetto. La sfida Sassari-Venezia è negli ultimi anni la sfida per antonomasia grazie a due squadre che hanno fatto vedere una pallacanestro di altissimo livello e delle sfide innumerevoli, faccio i complimenti alla Reyer che ha giocato una partita efficace pur giocando contro la nostra difesa che è stata una delle migliori in assoluto quindi ammetto che ci sono tanti meriti nostri, loro hanno avuto la grande forza di resistere fino alla fine. Seppur con l’inerzia dalla nostra parte non l’abbiamo mai chiusa proprio perché i nostri avversari non ci hanno mai dato questa possibilità”.



Sassari, 16 maggio 2021Ufficio ComunicazioneDinamo Banco di Sardegna