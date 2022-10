La nuova Next Generation Cup

TagsDinamo AcademyI GIRONI E IL CALENDARIO DELLA IBSA NEXT GEN CUP 2022-23



Sono stati definiti i due gironi e il calendario della IBSA NEXT GEN CUP 22-23, che vedrà le formazioni Under19 dei 16 club di Serie A sfidarsi con format all’italiana di sola andata.



GIRONE ABanco di Sardegna Sassari – Bertram Yachts Derthona Tortona – Carpegna Prosciutto Papalini Pesaro – Happy Casa Brindisi – NutriBullet Treviso Basket – Pallacanestro Trieste – UNAHOTELS Reggio Emilia – Varese Basketball



GIRONE BDolomiti Energia Trentino – EA7 Emporio Armani Milano – Germani Brescia – GeVi Napoli – Scafati Basket – Tezenis Verona – Umana Reyer Venezia – Virtus Segafredo Bologna



Il primo concentramento della fase a gironi si disputerà a Pesaro dal 12 al 14 novembre sui due campi della Vitrifrigo Arena grazie alla collaborazione con Comune di Pesaro ed ASPES.



CALENDARIO E ORARI



SABATO 12 NOVEMBRE



ORE 11:30 GeVi Napoli – Virtus Segafredo Bologna (Arena Centrale)



ORE 12.00 Tezenis Verona – Dolomiti Energia Trentino (Palestra Nord)



ORE 13.30 Banco di Sardegna Sassari – Carpegna Prosciutto Papalini Pesaro (Arena Centrale)



ORE 14.00 Bertram Yachts Derthona Tortona – Happy Casa Brindisi (Palestra Nord)



ORE 15:30 Umana Reyer Venezia – EA7 Emporio Armani Milano (Arena Centrale)



ORE 16.00 UNAHOTELS Reggio Emilia – Varese Basketball (Palestra Nord)



ORE 17.30 Scafati Basket – Germani Brescia (Arena Centrale)



ORE 18.00 NutriBullet Treviso Basket – Pallacanestro Trieste (Palestra Nord)







DOMENICA 13 NOVEMBRE



ORE 11.30 Umana Reyer Venezia - Scafati Basket (Palestra Nord)



ORE 12.00 Varese Basketball - NutriBullet Treviso Basket (Arena Centrale)



ORE 13.30 Germani Brescia - GeVi Napoli (Palestra Nord)



ORE 14.00 EA7 Emporio Armani Milano - Dolomiti Energia Trentino (Arena Centrale)



ORE 15.30 Bertram Yachts Derthona Tortona - Banco di Sardegna Sassari (Palestra Nord)



ORE 16.00 Happy Casa Brindisi - Pallacanestro Trieste (Arena Centrale)



ORE 17.30 Virtus Segafredo Bologna - Tezenis Verona (Palestra Nord)



ORE 18.00 Carpegna Prosciutto Papalini Pesaro - UNAHOTELS Reggio Emilia (Arena Centrale)



LUNEDÌ 14 NOVEMBRE



ORE 9.00 Banco di Sardegna Sassari – Happy Casa Brindisi (Palestra Nord)



ORE 9.30 GeVi Napoli - Umana Reyer Venezia (Arena Centrale)



ORE 11.00 Scafati Basket - EA7 Emporio Armani Milano (Palestra Nord)



ORE 11.30 Tezenis Verona - Germani Brescia (Arena Centrale)



ORE 13.00 Dolomiti Energia Trentino - Virtus Segafredo Bologna (Palestra Nord)



ORE 13.30 UNAHOTELS Reggio Emilia - Bertram Yachts Derthona Tortona (Arena Centrale)



ORE 15.00 Pallacanestro Trieste - Varese Basketball (Palestra Nord)



ORE 15.30 NutriBullet Treviso Basket - Carpegna Prosciutto Papalini Pesaro (Arena Centrale)



Il secondo concentramento (con le restanti quattro giornate di gara) si disputerà dal 23 al 26 febbraio 2023 in sede da definire. Le prime quattro squadre di ogni girone si qualificheranno per la fase finale del torneo che prevederà una Final Eight con partite ad eliminazione diretta con quarti di finale, semifinali e finale. La sede e le date verranno ufficializzate al termine della fase a gironi.



I BIGLIETTI: PREVENDITA E PREZZI



È possibile acquistare i biglietti online per i match relativi al primo concentramento della Fase a gironi di Pesaro tramite il circuito Vivaticket (https://www.vivaticket.com/it/tour/ibsa-next-gen-cup/2994 ) e le rivendite autorizzate Vivaticket.



Ogni titolo d’ingresso darà diritto ad assistere a tutte le partite in programma sui due campi, senza assegnazione del posto.



QUESTI I PREZZI:



5 € per ogni singola giornata (8 partite al giorno)



10 € miniabbonamento valido per tutta la durata della manifestazione (24 partite).



Sassari, 21 ottobre 2022



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna Sassari