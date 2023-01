'La partita che volevamo giocare'

TagsDinamoE’ raggiante coach Bucchi, che si presenta in conferenza stampa per commentare il successo della Dinamo con Pesaro:



“Complimenti davvero ai ragazzi, hanno fatto un grande partita dopo essersi allenati bene tutta la settimana, hanno approcciato bene, si sono aiutati, hanno condiviso la palla e difeso con quello che avevamo preparato, sono contento per la risposta, per l’atteggiamento e per la fisicità che ci abbiamo messo, pur senza una pedina importante come Robinson”



“Abbiamo costruito tiri ad alta percentuale, abbiamo difeso bene contro le loro potenzialità, Chessa e Raspino sono stati molto preziosi, ma devo dire che tutti veramente si sono buttati, hanno difeso, hanno fatto il possibile per riuscire a vincere un match che per noi era molto importante”



“Abbiamo vinto 3 delle ultime 4 partite, ci sta che fuori casa puoi anche perdere, devi essere sempre duro e continuo per 40’, noi ci stiamo allenando bene, l’atteggiamento non è mai mancato, i ragazzi danno tutto e stasera penso che anche il pubblico si sia divertito e lo ringrazio perché ci ha sempre sostenuto”







Sassari, 29 gennaio 2023



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna