La prima storica della Dinamo

TagsDinamo AcademyLa Dinamo Academy conquista la sua prima storica vittoria alla Next Generation Cup, battendo Brindisi 78-74 al termine di un incontro tiratissimo, vinto meritatamente dai ragazzi di Zucca grazie ai 27 punti di Pisano, ai 19 rimbalzi di Palazzi e al canestro decisivo nell’ultimo minuto di Marco Piredda. Bene anche Stefano Piredda che conferma i progressi, mentre tutto il gruppo lotta per riuscire a portare a casa il simbolo di una vittoria senza “prestiti” (out Rtail per infortunio, da quest’anno è consentita una sola aggiunta esterna alla propria squadra).



La vittoria fa ovviamente piacere e rappresenta un grande risultato, ancora di più se conquistato con tutti giocatori dell’Academy, cresciuti insieme che hanno dimostrato di avere un’identità, di essere organizzati e di cogliere l’occasione della Next Generation Cup come step in avanti.



Dopo le belle figure pur perdendo con Pesaro e Tortona (imbattute nella prima fase), Sassari ha così sigillato il lavoro fatto negli ultimi anni. L’ingresso di Pisano con la prima squadra, la convocazione in nazionale di Piredda, tanti ragazzi che dimostrano di giocare con grande attaccamento e con voglia di rappresentare la Dinamo nel migliore dei modi.



SECONDO CONCENTRAMENTO



Saranno Trento e Rovereto le sedi del secondo concentramento della fase a gironi della IBSA Next Gen Cup grazie alla collaborazione tra LBA, organizzatore della manifestazione, con Comune di Trento, Comune di Rovereto, Trentino Marketing, APT di Trento, APT di Rovereto, Fip Trentino Alto-Adige, Aquila Basket Trento e Junior Basket Rovereto. Questo secondo concentramento, che si disputerà dal 23 al 26 febbraio 2023, definirà i nomi delle prime quattro squadre di ogni girone che si qualificheranno per la fase finale del torneo che prevederà una Final Eight con partite ad eliminazione diretta con quarti di finale, semifinali e finale.



Giunta alla sua quarta edizione la Next Gen Cup è il torneo riservato alle formazioni Under 19 dei 16 club di Serie A. La manifestazione, organizzata dalla Lega Basket, in sintonia con la Federazione Italiana Pallacanestro, ha l’obiettivo di valorizzare e promuovere i vivai dei club di Serie A, pronti a formare i grandi campioni di domani, gli staff tecnici ed i prospetti emergenti della classe arbitrale.







