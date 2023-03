La prima volta delle Women

TagsDinamo WomenCOPPA ITALIA, PRESENTATA UFFICIALMENTE ALL’UNIMOL LA FINAL EIGHT DI CAMPOBASSO



La Dinamo parteciperà per la prima volta nella storia alle Final Eight di Coppa Italia in programma da giovedì 30 marzo a Campobasso, quando la squadra di Restivo affronterà in gara secca la quinta classificata del girone di andata, ovvero il Geas Sesto San Giovanni, che sarà poi lo stesso avversario nei playoff.



LO SCENARIO



Una platea istituzionale di assoluto rilievo, tanti appassionati e tanti curiosi. La sala ‘Fermi’ tirata a lucido dell’Unimol ha ospitato – in mattinata – la conferenza stampa di presentazione della Techfind Coppa Italia A1 Final Eight La Molisana in programma, presso l’Arena, dal 30 marzo al 1° aprile con mercoledì 29 spazio alla cerimonia di inaugurazione. L’evento, curato dalla Magnolia Basket Campobasso, ha visto in tanti affiancarsi al gruppo organizzatore in mattinata per una presentazione che ha riscosso vivo apprezzamento.



LE TESTIMONIANZE



Presente anche coach Capobianco, un punto fermo del settore squadre nazionali che ha evidenziato il fascino della manifestazione e la possibilità di giocarsela fino alla fine in scontri diretti secchi in cui aumentano le chance di stupire anche per le squadre meno accreditate.



Il presidente della Legabasket femminile ha ricordato come Campobasso dovesse già ospitare l’evento nel 2022 e si è detto felice per la location e per la partecipazione in massa della città per le Final Eight.



ASSEMBLEA DI LEGA



Tra l’altro nell’assemblea di Lega si è deciso che il prossimo campionato 2023/2024 partirà nel weekend del 30 settembre 1 ottobre con Schio che ospiterà l’Opening Day, mentre la prossima Coppa Italia 2024 sarà disputata con la formula della Final Four.







