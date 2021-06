La Sef Torres vola in semifinale

TagsGiovaniliVittoria dei ragazzi di Pietro Carlini nello spareggio di serie C: domenica la semifinale contro Sestu



La Sef Torres di coach Pietro Carlini ha vinto nello spareggio giocato ieri, mercoledì 02 giugno, contro Olimpia Cagliari: nella cornice del Palazzetto dello sport “Buccianu Sanna” di Ploaghe i rossoblu hanno subito in avvio la buona partenza degli avversari che hanno chiuso il primo quarto avanti in doppia cifra. Nel secondo tempo però i padroni di casa si sono riportati in parità chiudendo all’intervallo lungo a una sola lunghezza di distanza: un terzo quarto da 18-8 ha indirizzato la partita nelle mani di Sanna e compagni che hanno completato l’opera nell’ultimo quarto, ricacciando indietro i tentativi di rimonta dell’Olimpia.



Grazia alla vittoria nella sfida secca i sassaresi continuano la loro corsa nella serie C silver: l’appuntamento è fissato domenica, 06 giugno, alle 19 con la semifinale contro Sestu in agenda nel sud dell’isola. Nel secondo match da dentro-fuori i ragazzi di coach Carlini si giocano il biglietto per la finale.



Sef Torres - Olimpia Cagliari 77-62



Parziali: 15-25; 24-15; 18-8; 20-14.



Progressivi: 15-25; 39-40; 57-48; 77-62.



Sef Torres- Carta Giacomo 4, Chessa, Palazzi, Martis 17, Biolchini 7, Usai 9, Piredda 1, Podda 4, Pisano 6, Sanna 16, Cabras 11, Carta Gabriele 2.



Olimpia Cagliari- Simbula 8, Sechi 14, Loi, Fadda 9, Doglio 11, Poddighe 4, Canzini 12, Dessi, Murgia 2, Corsi 2, Diana.







Sassari, 03 giugno 2021



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna