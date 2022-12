La sfida ai campioni d'Italia

TagsDinamoPensare che Milano non sia nel suo momento migliore, soprattutto complice i risultati in Eurolega e gli infortuni, non deve trarre in inganno. La squadra di Messina è “arrabbiata” sportivamente, vuole dimostrare tutta la sua forza e non perdere terreno in campionato, dove è seconda a 2 punti da Bologna, capolista imbattuta.



Partiamo da un roster che ha già 17 tesseramenti e che può contare su giocatori top in Europa, strappati quest’estate ad una concorrenza di altissimo livello, vedi il lungo Brandon Davies, ex Barcellona (12.1 punti 5.1 rimbalzi di media). In cabina di regia sta prendendo le redini Mitrou-Long, ex grande avversario della Dinamo ai playoff della scorsa stagione con Brescia. Loro due, in questo momento sono le colonne portanti del quintetto insieme a Niccolò Melli e Devon Hall, jolly sul perimetro. Poi, oltre allo stesso Melli, c’è la truppa degli italiani che possono avere impatto e ritagliarsi spazi da protagonista all’interno del match. Davide Alviti come tiratore specialista, Ricci che è ala polivalente e può giocare in più ruoli dal 3 al 5, senza dimenticare il talento di Baldasso, che ha fatto molto bene anche negli scorsi playoff e la super difesa di Biligha, vero collante del pitturato. Occhio al rientro di Billy Baron, che è uno dei migliori tiratori da 3 punti d’Europa e dall’ultimo arrivato, il francese Cabarrot, super atleta, guardia che va anche spalle a canestro per far valere la sua fisicità. Messina potrebbe sfruttare DeshaunThomas per attaccare Bendzius spalle a canestro, visto il talento dell’ex del Bayern Monaco.



Il giocatore più in forma: Mitrou – Long sta giocando con grandissima personalità sia in campionato che in Eurolega, dimostrando di poterci stare ad un livello superiore, mentre Davies è in netta ripresa dopo un momento così così e cercherà di mettere subito pressione a Stephens dentro l’area.



I giocatori che possono mettere in difficoltà Sassari: Thomas per andare spalle a canestro contro Bendzius e Cabarott a livello di fisicità e post basso da n.2



I giocatori chiave per Milano: Melli e Hall sono i due pretoriani di Messina, per la chimica di squadra sono fondamentali, così come Biligha a livello difensivo in campionato è uno dei top.



Il pericolo: Appena rientrato, ha già dimostrato a Treviso di non aver perso feeling con il canestro, Baron giocatore capace di segnare tantissimi punti in pochi minuti, tiratore micidiale







Sassari, 2 dicembre 2022



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna