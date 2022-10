La sfida alle V-Nere

TagsDinamoLa Virtus Bologna non ha bisogno di presentazioni, squadra costruita per partecipare all’Eurolega dopo il trionfo in Eurocup, capolista imbattuta del campionato dopo quattro partite, coach campione del mondo e roster di primissimo livello, in grado di andare a vincere a Madrid con il Real 95-92, al termine di un match pazzesco.



Scariolo dovrà decidere quali giocatori schierare potendo inserire un massimo di sei stranieri con sei italiani. Da verificare le condizioni di Hackett al rientro dopo l’infortunio e soprattutto di Shengeila che potrebbe giocare per entrare in condizione.



Solitamente i sei italiani del roster sono Mannion, che ha giocato benissimo contro Treviso e che ha grandissimo talento, Belinelli che è sempre fondamentale quando viene chiamato in causa, Pajola per la sua capacità di equilibrare qualsiasi quintetto e di difendere sugli avversari più forti, Ruzzier che è un po’ il jolly di Scariolo per il campionato e i due lunghi, Camara e Menalo. Da verificare come detto il reinserimento di Hackett. Abass è l’unico lungodegente del gruppo.



Per quanto riguarda gli stranieri Lundberg e Mickey sono l’asse portante della squadra con il lungo che ha deciso anche la finale di Supercoppa giocata a Brescia lo scorso 29 settembre. Ojeleye è il giocatore chiave, atleta strepitoso, polivalente, dinamico, che ha anche tiro da 3 punti, lui fa la differenza a livello fisico e tecnico. C’è Bako sotto canestro che ha sempre avuto impatto, c’è Teodosic che sta ritrovando lo smalto, ci sono Weems e Cordinier che sono i pretoriani di coach Scariolo e che sono adatti ad ogni tipo di situazione tattica, c’è Jaiteh, MVP della scorsa Eurocup e lungo di grande peso e impatto nel pitturato per la Virtus.



In campionato ha battuto Napoli, Trieste, Verona e Treviso, non ha ancora perso una partita ufficiale in Italia, è 2^ per punti segnati ed è 3^ per assist, ha talento, fisicità, capacità di poter variare i quintetti, è una squadra dal potenziale offensivo atomico ma che ha dimostrato come in Supercoppa anche con le assenze di avere quintetti difensivi di grandissima aggressività sul perimetro, che mettono in difficoltà qualunque avversario.







Sassari, 28 ottobre 2022



