L’Under 14 a un passo dal titolo regionale

Alle 19:30 i ragazzi allenati da Emanuele Rotondo affronteranno Scuola Basket Cagliari in gara 2: si parte dal +35 dell'andata







La Dinamo Under 14 si prepara alla ultima e decisiva sfida della finale regionale: questa sera, palla a due alle 19:30, i ragazzi allenati da coach Emanuele Rotondo calcheranno il parquet della palestra di Sestu per affrontare Scuola Basket Cagliari. In gara 1, disputata mercoledì al PalaSerradimigni, le giovani leve biancoblu si sono imposte con autorità chiudendo la sfida 94-59: la finale si giocherà con la formula andata-ritorno perciò i sassaresi ripartono dal +35 di mercoledì.



Dopo un primo quarto equilibrato i padroni di casa piazzano il primo break nella seconda frazione andando all’intervallo sul +13 (43-30). Nel secondo tempo la Dinamo ha messo il sigillo sulla vittoria con una terza frazione da 29-11.



L’appuntamento per la decisiva Gara 2 è fissato questa sera al PalaMellano di Sestu: per il settore giovanile biancoblu c’è in palio il quarto titolo regionale.



Dinamo Under 14 – Scuola Basket Cagliari 94-59



Parziali: 15-13; 28-17; 29-11; 22-18.



Progressivi: 15-13; 43-30; 72-41; 94-59.



Dinamo. Tanda, Cubeddu 6, Macciocu 23, Moroso 7, Vargiu 20, Solari 6, Ruju 1, Calzaghe 2, Giordo 17, Maieli 2, Pitirra 3, Marongiu 7. All. Emanuele Rotondo.Scuola Basket Cagliari. Siddi, Todde 8, Morandini, Loi 3, Sassaro 17, Scasseddu, Valenza 22, Medda, Di Gennaro 2, Giambroni 7. All. Francesco De Vita.



Sassari, 09 luglio 2021



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna