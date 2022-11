Lab: Poker & Final Four

TagsDinamo LabLa Dinamo LAB è matematicamente qualificata alle Final Four di Coppa Italia, uno storico traguardo per la società biancoblu che punta con ambizione ai vertici della classifica. Nella 5^ giornata del campionato FIPIC, la squadra di Bisin passa con autorità sul parquet di Varese 69-48 (ex del match Pedron e Diene) e tiene il passo con il 2° posto in graduatoria, grazie alle quattro vittorie in cinque partite. Ormai è diventato un marchio di fabbrica il pressing che spesso costringe gli avversari a scontrarsi contro il muro del Banco.



Sassari dimostra grande solidità di squadra e personalità nell’affrontare Varese, che ci prova ma non riesce a tenere il passo. Il Banco firma già il primo minibreak al 10’ chiudendo 16-9, per poi allungare nel secondo quarto. De Miranda e Berdun trascinano la Dinamo Lab in attacco, Poggenwisch dirige l’orchestra, i lombardi fanno molta fatica a fare canestro, Spanu e compagni vanno all’intervallo già con una mano sul match (21-37 al 20’). Bisin decide di dare spazio ad ampie rotazioni ma la musica non cambia, la differenza è ampia, Sassari concede solo 6 punti nel terzo quarto a Varese, la forbice si allarga ulteriormente al 30’ (27-51). Nell'ultimo quarto i padroni di casa possono solo ridurre lo svantaggio, quattro minuti in campo anche per Uras e sprazzo per il giovane lungo svedese Sjostrom, che realizza 6 punti. Finisce 69-48 con la Dinamo che sale a 4 vittorie in campionato su 5 partite dopo il girone di andata.



Dinamo Lab: Magrì 2, Poggenwisch 4, Esteche 2, Sjostrom 6, Lindblom 12, De Miranda 11, Berdun 11, Quaranta 4, Uras. All.Bisin



FINAL FOUR COPPA ITALIA



C’è il primo verdetto dell’annata, quello relativo alle quattro squadre qualificate per la prossima Final Four di Coppa Italia (in calendario il 24 e 25 marzo 2023): si giocheranno infatti la coppa nazionale dedicata alla memoria del professor Antonio Maglio le due capolista UnipolSai Briantea84 Cantù e S. Stefano Kos Group e le due seconde, Self Group Millennium e Dinamo Lab Banco di Sardegna.



Sassari, 19 novembre 2022



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna