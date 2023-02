Lab, sfida storica ai campioni d'Italia

TagsDinamo LabLa Dinamo Lab ha centrato il più grande risultato della sua storia, quello di raggiungere le semifinali playoff Scudetto, battendo Firenze grazie soprattutto alla straordinaria partita in Toscana.



I ragazzi di Bisin dovranno affrontare al meglio delle tre partite i campioni d’Italia della Briantea Cantù, che hanno dominato il quarto di finale contro Bergamo, grazie ad uno strepitoso Carossino, pilastro della nazionale azzurra.



La prima si giocherà in Sardegna sabato alle 15:30 al Cus con la Dinamo che proverà in tutte le maniere a mettere in difficoltà i brianzoli che partono ovviamente con tutti i favori del pronostico. Cantù sarà avversaria del Banco anche nelle semifinali di Coppa Italia. Berdun e compagni dovranno esprimersi al massimo delle proprie possibilità con Sassari che potrà contare sull’impatto dentro l’area di Op den Orth, olandese chiave nel pitturato. Il lungo orange dà la possibilità a Bisin di schierare De Miranda da ala o di poter variare i quintetti come fatto a Firenze in gara 1. E’ ovvio che lo sforzo fisico e di intensità richiesto sarà notevole, basti pensare alle difficoltà incontrate con Santo Stefano, ancora imbattuta.



Berdun, Poggenwisch, Esteche, Lindblom e capitan Spanu sul perimetro, il talento di De Miranda in ala, i muscoli di Diene dentro l’area insieme a Op den Orth, che può essere il top player delle semifinali.



La storia passa anche da questo tipo di partite, la Dinamo ha già scritto un nuovo capitolo, ma non si accontenta, vuole mettere in difficoltà Cantù o comunque portarla almeno alla “bella” (eventuale terza in Lombardia).







Sassari, 20 febbraio 2023



