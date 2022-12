'Lavoriamo duro per migliorare'

TagsDinamoLe parole di coach Bucchi prima della trasferta di Tortona, con palla a due sabato alle 20:30 a Casale Monferrato. La squadra si è allenata intensamente tutta la settimana, salutando Nikolic che è andato a Brescia, che ha sfruttato la chiamata del club lombardo.



"Tortona è una squadra, solida, che sta facendo benissimo in campionato ed è meritatamente nel gruppo di testa. Noi arriviamo dalla bella prova con il Paok e dalla pesante sconfitta con Milano che ha giocato una grande partita da squadra di Eurolega. Stiamo cercando di ritrovare gli equilibri giusti con il rientro di Chris Dowe e l’inserimento di Stephens. Andiamo a Tortona per provare a riprendere ritmo in campionato. I ragazzi sono consci di quello che ci serve per crescere e lo possiamo fare solo in palestra, per poi trasferirlo sul campo. Tortona è una squadra profonda, che ha italiani chiave dalla panchina e giocatori di grande talento come Christon, Macura e Daum. Dobbiamo essere veramente bravi a rimanere continui difensivamente per 40’. Ci tengo veramente a ringraziare Nikolic, professionista straordinario, ragazzo che si è subito messo a disposizione della squadra. Gli auguro il meglio. Un grosso in bocca al lupo a lui."



Sassari, 8 dicembre



