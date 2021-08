LBA: Il Banco debutterà in casa con Pesaro

TagsLegabasket LBAUfficializzato il calendario della regular season 2021-2022 del campionato LBA: per i giganti debutto casalingo con VL Pesaro



È partito il countdown alla nuova stagione e la Dinamo Banco di Sardegna scalda i motori in attesa dello start in agenda lunedì, 09 agosto, quando il gruppo si ritroverà sotto gli ordini di coach Demis Cavina e Matteo Boccolini. Questo pomeriggio la Lega Basket LBA ha ufficializzato il calendario della regular season 2021-2022: per il Banco si tratta del dodicesimo anno nella massima serie.



Debutto casalingo per Jack Devecchi e compagni che apriranno le danze il 26 settembre al PalaSerradimigni con la VL Pesaro: prima trasferta invece a Brindisi contro la Happy Casa il 3 ottobre. Il 31 ottobre appuntamento con la sfida al Mediolanum Forum contro le scarpette rosse di coach Ettore Messina, incontro back to back con le due neopromosse Tortona e Napoli, rispettivamente il 14 in Piemonte e il 21 novembre a Sassari, prima della pausa Fiba in programma dal 22 al 28 novembre. Nel match di Santo Stefano il Banco ospiterà la Fortitudo Bologna: ultima giornata di andata con Cremona. Il girone di ritorno partirà il 16 gennaio: quest’anno il calendario della LBA sarà asimmetrico perciò gli uomini di coach Demis Cavina affronteranno Treviso in casa. Il 13 febbraio appuntamento con il big match con la Virtus Bologna prima della pausa per la Final Eight di Coppa Italia dal 17 al 20 febbraio 2022. Il classico con la Reyer Venezia si disputerà nelle mura amiche del PalaSerradimigni sabato 16 aprile, nel weekend di Pasqua. Ultima giornata di regular season in agenda l’8 maggio: la stagione regolare biancoblu si chiuderà a Varese.



Ecco il calendario completo:



1° giornata – 26 settembre 2021



Dinamo Banco di Sardegna – VL Pesaro



2° giornata – 03 ottobre 2021



Brindisi - Dinamo Banco di Sardegna



3° giornata – 10 ottobre 2021



Dinamo Banco di Sardegna – Reggio Emilia



4° giornata – 17 ottobre 2021



Treviso - Dinamo Banco di Sardegna



5° giornata – 24 ottobre 2021



Dinamo Banco di Sardegna - Brescia



6° giornata – 31 ottobre 2021



Milano - Dinamo Banco di Sardegna



7° giornata – 06 novembre 2021



Dinamo Banco di Sardegna - Trieste



8° giornata -14 novembre 2021



Tortona - Dinamo Banco di Sardegna



9° giornata – 21 novembre 2021



Dinamo Banco di Sardegna - Napoli



10° giornata – 05 dicembre 2021



Virtus Bologna - Dinamo Banco di Sardegna



11° giornata – 12 dicembre 2021



Reyer Venezia - Dinamo Banco di Sardegna



12° giornata – 19 dicembre 2021



Dinamo Banco di Sardegna - Varese



13° giornata – 26 dicembre 2021



Fortitudo Bologna - Dinamo Banco di Sardegna



14° giornata – 02 gennaio 2022



Dinamo Banco di Sardegna- Trento



15° giornata – 09 gennaio 2022



Cremona - Dinamo Banco di Sardegna



1° giornata di ritorno – 16 gennaio 2022



Dinamo Banco di Sardegna - Treviso



2° giornata di ritorno- 23 gennaio 2022



Brescia - Dinamo Banco di Sardegna



3° giornata di ritorno- 30 gennaio 2022



Dinamo Banco di Sardegna - Brindisi



4° giornata di ritorno- 06 febbraio 2022



Trieste - Dinamo Banco di Sardegna



5° giornata di ritorno- 13 febbraio 2022



Dinamo Banco di Sardegna- Virtus Bologna



6° giornata di ritorno- 06 marzo 2022



Trento - Dinamo Banco di Sardegna



7° giornata di ritorno- 13 marzo 2022



Dinamo Banco di Sardegna - Tortona



8° giornata di ritorno- 19 marzo 2022



Reggio Emilia - Dinamo Banco di Sardegna



9° giornata di ritorno- 27 marzo 2022



Dinamo Banco di Sardegna – Fortitudo Bologna



10° giornata di ritorno- 03 aprile 2022



Dinamo Banco di Sardegna - Milano



11° giornata di ritorno- 10 aprile 2022



Pesaro - Dinamo Banco di Sardegna



12° giornata di ritorno- 16 aprile 2022



Dinamo Banco di Sardegna- Venezia



13° giornata di ritorno- 24 aprile 2022



Napoli - Dinamo Banco di Sardegna



14° giornata di ritorno- 01 maggio 2022



Dinamo Banco di Sardegna - Cremona



15° giornata di ritorno- 08 maggio 2022



Varese - Dinamo Banco di Sardegna











Sassari, 06 agosto 2021



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna