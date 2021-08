LBF: Debutto casalingo delle Women con Costa Masnaga

TagsDinamo Women 2021-2022Svelato il programma della prima giornata di campionato LBF: domani alle 10 il calendario completo della Techfind Serie A1



Si avvicina il conto alla rovescia della stagione delle Dinamo Women: nel secondo anno della massima serie di pallacanestro femminile Cinzia Arioli e compagne si preparano al doppio impegno con l’EuroCup Women in quello che si annuncia un debutto storico per la formazione femminile biancoblu.



Questa mattina la Legabasket Femminile ha ufficializzato il programma della prima giornata di regular season: per le ragazze di Antonello Restivo la partenza è fissata nel weekend del 2-3 ottobre nelle mura amiche del PalaSerradimigni con Limonta Costa Masnaga.



Domani alle 10 sarà diramato il calendario completo della regular season, ecco il programma della prima giornata:



1° giornata – 2/3 ottobre 2021



Reyer Venezia - PF Broni ‘93



Ragusa – Geas



Virtus Bologna- San Martino di Lupari



Magnolia Campobasso-Empoli



Dinamo Banco di Sardegna Sassari- Limonta Costa Masnaga



Schio- Le Mura Lucca



Faenza- Moncalieri







