Le notti europee per gli studenti Uniss

Si rinnova e rilancia l’iniziativa del main sponsor Banco di Sardegna in collaborazione con Dinamo e Università di Sassari in occasione delle sfide europee



Si conferma e rinnova l’impegno del main sponsor Banco di Sardegna verso gli studenti universitari: accantonate le restrizioni imposte dai due anni di pandemia, Dinamo e Banco sono felici di rinnovare e rilanciare la speciale promozione riservata agli studenti dell’Università di Sassari in occasione delle partite europee del club.



A partire dalla prossima settimana in occasione delle sfide casalinghe di Basketball Champions League e, novità di quest’anno, quelle delle Dinamo Women in EuroCup cento studenti avranno l’opportunità di ricevere un biglietto gratuito per assistere ai match del PalaSerradimigni e gli altri potranno acquistare i tagliandi a un prezzo speciale.



Game 1 BCL. Si parte dal Game 1 di Basketball Champions League in agenda prossima settimana: a partire da lunedì 3 ottobre, i primi cento studenti che si presenteranno alla filiale del Banco di Sardegna in piazza Castello dalle ore 10 alle ore 12, esibendo la Bper Card Uniss e un documento di identità, riceveranno un biglietto per assistere alla sfida tra Dinamo Banco di Sardegna e Malaga che si disputerà mercoledì 05 ottobre alle 20:30 al PalaSerradimigni.



Superata la quota dei cento tagliandi messi a disposizione, gli studenti titolari della Bper Card Uniss potranno recarsi nella biglietteria del Dinamo Store, in via Nenni 2/22 a Sassari, e acquistare un biglietto in tribuna per assistere alla sfida continentale al costo ridotto di € 10,00.



L’iniziativa è frutto della lunga partnership che ancora una volta vede Dinamo, l’Ateneo sassarese e il main sponsor Banco di Sardegna, insieme nella condivisione dei valori che fanno riferimento a sport, cultura e internazionalizzazione con il focus sui giovani e sul futuro.



Sassari, 03 ottobre 2022



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna