Le parole dei protagonisti

Tagscampionati LBAIl commento nel post partita di coach Piero Bucchi e Jason Burnell



In sala stampa coach Piero Bucchi si mostra soddisfatto della vittoria che suggella le 700 panchina in serie A: “Sono contento di festeggiare questo traguardo con una vittoria, tra l'altro il pubblico ci ha sostenuto tutta la gara quindi vuol dire che la squadra ha giocato una pallacanestro che ha coinvolto i tifosi, lottando e mi fa piacere. È stata una bella partita, quando vinci in maniera così larga è chiaro che fa piacere perchè tutti quanti hanno dato un contributo: c'è stata una bella coesione da parte di tutta la squadra a parte il primo quarto dove loro hanno provato a mettere le mani sulla partita. Ma abbiamo subito poco e siamo riusciti pian piano a prendere l’inerzia della gara quindi bravi i ragazzi. Vorrei fare un ringraziamento a tutto il mio staff perchè è sempre molto preciso e attento, ringrazio tutti quelli che collaborano con me perchè è doveroso, sono sempre molto attenti e quindi li ringrazio non solo per questa vittoria ma per tutto il lavoro fatto fino ad ora”.



“È stata una partita molto fisica e sono contento perché la squadra è mentalizzata sui rimbalzi _analizza il tecnico sassarese_, tutti hanno messo il corpo e il dato finale di 39 a 37 testimonia la qualità del lavoro svolto. È venuta fuori una buona partita difensiva che ha dato anche lo slancio sotto il profilo offensivo segnando 102 punti che è un buon risultato. Abbiamo ribaltato la differenza canestri ed è un’ottima cosa in ottica futura”.



Tra i protagonisti della partita c’è sicuramente Jason Burnell, autore di una doppia doppia da 19 punti e 12 rimbalzi: “Quella di stasera è stata un’ottima partita, sono contento di come abbiamo giocato sia in attacco sia in difesa: a parte il primo quarto abbiamo messo grande energia conquistando una vittoria davvero importante. Nelle ultime partite personalmente ho sofferto per un lutto che ha colpito la mia famiglia, devo ringraziare i miei compagni, i miei genitori e la mia fidanzata che non mi hanno mai fatto mancare il sostegno. Stasera ho messo in campo tanta energia spinto dal loro amore e sono grato. La squadra sta crescendo, per proseguire questo cammino dobbiamo restare consistenti, soprattutto in difesa: possiamo crescere insieme e dobbiamo farlo come una squadra. È stato un inizio di stagione difficile ma sono orgoglioso di come ne stiamo uscendo, da vera squadra”.



Guarda la conferenza completa su Dinamo TV:











Sassari, 30 gennaio 2022



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna