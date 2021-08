Le sfide del City of Cagliari in diretta su Dinamo Tv

TagsDinamo 2021-2022Tutte le partite del weekend al PalaPirastu saranno trasmesse in diretta su Dinamo Tv



Mancano poche ore allo start del consueto appuntamento con il City of Cagliari, il tradizionale torneo quadrangolare in scena al PalaPirastu: quest’anno a contendersi il titolo saranno, insieme alla Dinamo Banco di Sardegna, le due squadre di Eurolega Bayern Monaco e Saski Baskonia con la neopromossa Napoli.



Come nelle passate edizioni Dinamo Tv trasmetterà in esclusiva le sfide dell’undicesimo City of Cagliari permettendo a tifosi e appassionati di vivere il debutto della Dinamo Banco di Sardegna di coach Demis Cavina: un servizio reso possibile grazie alla collaborazione con Vybress che metterà al servizio del popolo biancoblu la competenza e la passione del suo team unito a quello di Dinamo Tv.



Il programma.



Venerdì 27 agosto 2021



Ore 18:30 – Basket Napoli-Saski Baskonia



Ore 21:00 – Dinamo Banco di Sardegna Sassari - Bayern Monaco



Sabato 28 agosto 2021



Ore 18:30 – FINALE 3°/4° posto



Ore 21:00 – FINALE 1°/2° posto



