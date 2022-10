Le vibrazioni Giganti incantano Salonicco

TagsDinamoLa Dinamo insieme a Fondazione Mont’e Prama per la prima tappa del progetto paneuropeo



I Giganti in Europa, non solo sul campo ma anche fuori, con la loro storia, la loro identità, il loro valore. È questo che è andato in scena in serata al museo archeologico di Salonicco, con la padrona di casa Angeliki Koukouvou, che si dice lusingata di ospitare questa importante conferenza scientifica che testimonia l’importanza della storia della Sardegna all’interno del Mediterraneo.



A seguire il capitano Jack Devecchi, che ha rimarcato l’importanza che riveste questa collaborazione per la Dinamo:



“Siamo fieri di essere testimonial dei Giganti di Mont'e Prama, perché oltre ad essere una scoperta scientifica importantissima e un grande attrattore turistico, poter esportare la cultura in giro per l'Europa attraverso lo sport grazie alle iniziative della Fondazione Mont'e Prama, è un onore che ci rende vincitori a prescindere dal risultato sportivo”



Il presidente della Fondazione Mont’e Prama Anthony Muroni ha poi ringraziato la direttrice del museo archeologico, che già ha ospitato un’importante mostra sui Giganti lo scorso febbraio, rimarcando come sia unonore fare tappa in Grecia nella culla della cultura e delle civiltà europee con un progetto così importante.



Stesso concetto ribadito dal CMO biancoblu Marsilio Balzano, che ha aggiunto che la Dinamo è da sempre ambasciatrice della Sardegna e porta con onore i Giganti nelle proprie canotte da gioco dalla gloriosa annata 2015, ma con questo progetto promosso in accordo con la Fondazione Mont’e Prama si è passati a un livello successivo di divulgazione storica e scientifica.



E si è arrivati infine al cuore della conferenza, nella quale l’archeologo Giorgio Murru, assistito da Nicola Castangia in regia e autore del materiale audiovisuale, e dalla preziosa collaborazione di Melania Floris, ha incantato la platea raccontando la storia archeologica della Sardegna partendo dalla Dea Madre sino ad arrivare appunto alla scoperta dei Giganti. Il gran finale da brivido con le splendide immagini dei Pugilatori, Arcieri e Guerrieri di Mont’e Prama, accompagnate in sottofondo dall’inconfondibile tromba di Paolo Fresu: SARDINIAN VIBES.



