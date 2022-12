TagsCampionato LBFIl commento nel post partita di coach Antonello Restivo e Joyner Holmes



Coach Antonello Restivo commenta così la quinta vittoria consecutiva delle sue ragazze: “Partita non facile perché al di là di tutto sempre difficile tenere alta la concentrazione: lo abbiamo visto perché dopo essere andate su nel primo quarto poi ci siamo rilassate troppo e loro sono rientrate. Gli abbiamo tolto la circolazione passando al pick and roll di D’Alie ma gli abbiamo concesso quelle tre bombe che c hanno punito. Poi nel terzo quarto abbiamo alzato l’intensità difensiva e spinto in contropiede in attacco, questo ci ha permesso di andare via e chiudere un’altra grande partita. Siamo tornate da Villeneuve molto concentrate, qualcuna ha giocato 20 minuti ho visto troppa freschezza e ci siamo allenati subito con intensità. La coppa ci dà quell’intensità fisica e mentale che stiamo usando anche in campionato. Ora cercheremo di restare più in alto possibile: affrontiamo una partita per volta poi faremo i conti alla fine. Per noi è più importante il cammino più che caricarci di aspettative. Vogliamo vedere le giocatrici sempre più determinate: questa sera ho visto una Makurat pazzesca, ho visto una Holmes che si candida tra le migliori straniere del campionato e confermo che abbiamo una delle migliori play italiane. Ci godiamo questo momento consapevoli che le vittorie portano felicità”.



Joyner Holmes chiude una serata in grande spolvero con una tripla doppia da 13 punti, 14 rimbalzi e 10 assist: “Sono molto contenta della vittoria, siamo state brave soprattutto nel 2° tempo quando abbiamo giocato meglio, al di là del break subito nel 2° quarto. Siamo riuscite ad essere intense, ad aggredire le nostre avversarie e a portare a casa un altro successo importante. La mia tripla doppia? Non sapevo niente fino alla fine del 3° quarto quando il coach mi ha detto che ero a 2 assist dal realizzarla: mi hanno aiutato le mie compagne, sono state incredibili ma la cosa più importante era vincere. Sono contenta di stare a Sassari, mi trovo molto bene e mi piace il campionato italiano: noi non abbiamo un roster molto profondo ma siamo un bel gruppo compatto che sta bene insieme”.



Sassari, 11 dicembre 2022



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna