Le Women aggiungono Mazza

TagsDinamo WomenDopo aver firmato 4/5 del quintetto della prossima stagione, le Dinamo Women annunciano l’ingaggio di Federica Mazza, playmaker di 172 cm classe 2001, nell’ultima stagione a Broni. Un innesto che va a rinforzare il pacchetto delle italiane, che vanta già Carangelo, Ciavarella e Toffolo.







PERCORSO







Inizia a giocare a 9 anni all’Asd Ad Maiora, con cui ottiene significativi risultati a livello regionale e nazionale nelle categorie under 13, under 14 e under 16. Nel 2016 con la selezione della sua regione è medaglia d’argento al trofeo delle Regioni e viene convocata nella Nazionale under 15. L’anno successivo, stavolta con la selezione under 16, partecipa agli Europei di categoria a Bourges (Francia) chiudendo con il bronzo. Nella stagione 2017/2018 debutta con la Cestistica Spezzina in serie A2 (26 presenze) e conquista con la seconda squadra delle liguri il campionato regionale di serie C.



Viene convocata nella Nazionale under 17 per i Mondiali di categoria a Minsk (Bielorussia). Passa nell’estate del 2018 alla O.ME.P.S. Givova Battipaglia in serie A1 (19 presenze). Con la società campana è seconda nella coppa Italia under 20 e partecipa alla finale nazionale del campionato under 18. Nella stagione poi interrotta dal Covid conta 20 presenze in A1 e successivamente 25, giocando nell’ultimo campionato a Broni.



COLLOCAZIONE







La Dinamo inserisce nel roster una giocatrice giovane, che potrà imparare molto da Carangelo e che potrà fare il salto di qualità sia dal punto di vista tecnico che tattico. Mazza è sempre stata abituata alla trafila delle nazionali giovanili, dopo Battipaglia e Broni, è chiamata ad uno step che le permetta di salire di livello. Sassari aggiunge così un’italiana nel ruolo di playmaker che si va ad aggiungere a Toffolo, Ciavarella e la stessa regista ex Venezia.











Sassari, 28 giugno 2022



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna