Le Women beffate nel finale

TagsDinamo WomenDopo aver condotto per lunghi tratti, nonostante i falli di Holmes e Gustavsson le Women vengono battute 65-61 da Crema che conquista una sconfitta pesantissima in chiave playoff. La Dinamo è ancora al 4° posto ma sente il fiato sul collo di Sesto San Giovanni. Ultime due sfide con Bologna e Schio. 19 punti per Carangelo, 13 punti con 12 rimbalzi per Holmes, Sassari segna solo 7 punti nell'ultimo quarto e viene sorpassata nel concitato finale.



CREMA – DINAMO 65-61 (12-18/ 30-36/51-54)



WOMEN CONCENTRATE E COMPATTE



La Dinamo prova a centrare il 4° posto aritmetico in regular season nella difficile trasferta di Crema, in piena lotta per un posto playoff. La squadra di Restivo parte un po’ contratta ma dimostra un approccio molto solido. Le lombarde sono in difficoltà contro la fisicità e la corsa del Banco, Carangelo è strepitosa, tre triple nei primi 6’ lanciano Sassari al primo minibreak (12-18).



Dopo il time out di Piazza riparte di slancio, l’aggressività nell’attaccare di D’Alie viene premiata, Kaba è un osso duro dentro l’area, le padroni di casa firmano un contro parziale di 7-0 che vale il 19-18 al 10’



CARANGELO SPINGE LA DINAMO IN EMERGENZA



Il secondo quarto è molto intenso e combattuto, gli arbitri hanno un metro molto fiscale, la Dinamo rimane sempre avanti anche se Crema non molla assolutamente la presa. Kaba e Dickey sono fondamentali, Sassari appena può cerca di alzare il ritmo e di mettere in difficoltà le lombarde sui mis match. Restivo, che ha Holmes e Gustavsson gravate di 3 falli, mette Mazza con Makurat da 4 tattica, un contropiede di Carangelo vale il 24-28 del 16’. La Dinamo usa anche la zona per proteggere l’area con il quintetto piccolo e appena può cercare di scappare in contropiede. Makurat ha impatto, Crema non riesce a trovare la stessa continuità offensiva del 1° quarto, i 13 punti e 6 rimbalzi di Carangelo valgono il 30-36 del 20’.



EQUILIBRIO E BATTAGLIA



Terzo quarto con la Dinamo che prova a scappare immediatamente raggiungendo il massimo vantaggio sul 32-42 ma Crema è un osso duro che cerca in tutti i modi di restare nel match e non prendere break importanti. Toffolo gioca molti minuti, Kaba e Dickey sono le trascinatrici delle lombarde che non riescono mai però a mettere il naso avanti. Sassari spreca più volte l’occasione di allargare la forbice, due triple di Melchiori valgono l’aggancio a quota 51 punti ma è ancora Carangelo con un siluro a mantenere un minimo vantaggio per le Women al 30’ (51-54)



LA DINAMO SI INCEPPA



Nel convulso ultimo quarto la Dinamo segna solo 7 punti e deve cedere il passo a Crema che riesce a girare l’inerzia del match e a conquistare un successo molto pesante in chiave playoff. Sassari ha solo 4 punti di vantaggio su Sesto a due giornate dal termine della regular season ma nelle ultime due partite avrà Bologna e Schio rischiando di venire sorpassata proprio nel rush finale. Non bastano i 19 punti di Carangelo e i 13 punti + 12 rimbalzi di Holmes.



Sassari, 12 marzo 2023



