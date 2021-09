Le Women cedono a Campobasso nel Memorial Passalacqua

TagsDinamo Women 2021-2022Debutto sul parquet del PalaMinardi per Arioli e compagne: domani alle 19 la sfida con Ragusa



Non inganni il punteggio finale: le ragazze di coach Antonello Restivo cedono nella prima sfida del Memorial Passalacqua di Ragusa contro La Magnolia Campobasso ma disputano una partita di pregevole fattura. Le Women si presentano in Sicilia con le rotazioni ridotte, con la Trebec rimasta in Sardegna per precauzione e in attesa di Jessica Shepard: dopo un avvio sprint delle avversarie Cinzia Arioli e compagne crescono di minuto in minuto riportandosi – dopo essere state sotto di 16- in parità nel secondo quarto. Nel secondo tempo Campobasso resta avanti nonostante le sassaresi si riportino a un possesso per ben due volte. A condurre le isolane una super Maggie Lucas, protagonista di una prestazione monstre oltre i trenta punti, e la grinta del gruppo italiano con Marida Orazzo in versione cecchino e l’ottimo apporto di Veronica Dell’Olio e Giovanna Pertile. Buon test per un gruppo nuovo che ha dimostrato, già da stasera, grinta e voglia di competere. Domani appuntamento alle 19 per la sfida con le padrone di casa, l’ultima del Memorial siciliano: forza ragazze!



Memorial Passalacqua. Al PalaMinardi di Ragusa le Dinamo Women sono pronte al debutto assoluto sul parquet: nel triangolare dedicato a Francesco Passalacqua nella prima giornata le padrone di casa della Virtus Eirene si sono imposte su Campobasso 72-69. Ad attendere Cinzia Arioli e compagne nel primo test stagionale la sfida con La Magnolia mentre domani, domenica, l’ultimo match contro le siciliane.



La prima delle Women. Coach Restivo manda in campo Moroni, Orazzo, Lucas, Patanè e Dell’Olio, avvio difficile per le sassaresi: Campobasso vuole vendicare la sconfitta di misura della prima giornata del triangolare e parte fortissimo. Le molisane siglano un break di 14-0: timeout Dinamo. Le ragazze di Restivo si sbloccano dopo il minuto con Dell’Olio dall’arco, seguita dall’appoggio al tabellone di Orazzo e Lucas dai 6.75. Le sassaresi piazzano un contro break di 11 punti, con il 2+1 del capitan Arioli (16-11). Il primo quarto si chiude 18-13. Campobasso si riprende l’inerzia siglando un parziale di 8-0, Orazzo ferma l’emorragia e le Women rispondono con un break condotto da due triple della ex Broni, a referto anche Patanè. Alla seconda sirena il tabellone dice 35-23. Il secondo tempo si apre con l’inerzia a favore delle biancoblu che, condotte da una Maggie Lucas in trance agonistica (16 punti nella terza frazione), si riportano a contatto. Campobasso tiene le isolane a distanze ma Dell’Olio in lunetta e 5 punti di Pertile scrivono il 44 pari. Reazione della Magnolia che si riporta sul +9 con Nicolodi, ma Lucas accorcia le distanze con canestro and one che chiudono il terzo quarto 57-51. Lucas accorcia ancora le distanze ma Campobasso sigla un parziale di 11-0 che convince coach Restivo a chiamare timeout (70-58). La Molisana resta in totale controllo e le Women cedono nella prima uscita 84-69.



Domani appuntamento alle 19 per la sfida che vedrà le sassaresi in campo contro Virtus Eirene Ragusa: la partita sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook delle padrone di casa.



Campobasso - Dinamo Women 84-69



Parziali: 18-13;17-10; 22-28; 27-18.



Progressivi: 18-13; 35-23; 57-51; 84-69.



Sassari, 11 settembre 2021



