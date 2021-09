Le Women con la Lucas pronte a volare a Ragusa

TagsDinamo Women 2021-2022Le ragazze di coach Restivo in viaggio verso la Sicilia dove domani e domenica disputeranno il Torneo di precampionato



Settimana intensa per le Dinamo Women che si preparano a grandi passi allo start della stagione: ad aprire le danze l’arrivo della giocatrice americana Maggie Lucas. L’Mvp dello scorso anno in Svezia e prodotto di Penn State, si è presentata in grande spolvero mettendosi subito al servizio delle compagne: tanti sorrisi, molti canestri, Maggie si è inserita subito nel gruppo. Ieri sera la Women al termine della seduta di allenamento hanno vissuto un’oretta in spensieratezza con le giovanissime leve del minibasket femminile in rosa: sotto la guida del neoresponsabile tecnico Massimiliano Del Rio e della referente Stefania Bazzoni quindici bambine hanno mosso i primi passi sul parquet del PalaSerradimigni. Cinzia Arioli e compagne si sono prestate al gioco tra gli occhi sognanti delle giovanissime atlete.



Nell’agenda biancoblu questa settimana è fissato anche il debutto sul parquet, stamattina la squadra è partita verso Ragusa dove oggi prenderà il via la sesta edizione del Memorial Passalacqua: un triangolare di basket femminile che avrà come protagoniste le padrone di casa della Virtus Eirene, il Banco di Sardegna e La Magnolia Campobasso. Sul parquet del PalaMinardi ad aprire le danze oggi, venerdì 10 settembre, alle 20 sarà la sfida tra Ragusa e Campobasso: primissimo debutto sul campo delle ragazze di coach Antonello Restivo domani, sabato 11 settembre, alle 18 contro Campobasso. Seconda e ultima sfida in agenda domenica 12 alle 19 contro la compagine siciliana.



Tutte le sfide saranno trasmesse in diretta streaming sulla pagina ufficiale Virtus Eirene Ragusa.



Il programma:



Venerdì 10 settembre alle ore 20:00 Ragusa-Campobasso



Sabato 11 settembre alle ore 18:00 Campobasso-Sassari



Domenica 12 settembre alle ore 19: 00 Ragusa-Sassari











