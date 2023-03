Le Women non muoiono mai

TagsDinamo WomenIncredibile vittoria della Dinamo, che va sotto nel 3° quarto con un parziale di 16-0 per Lucca, avanti 70-60 a 5' dalla fine quando arriva la pazzesca reazione di Sassari, trascinate da Gustavsson e Holmes, straordinarie. La lunga americana decide la partita con un libero e una stoppata su Morrison sull'ultimo possesso. Il Banco vince 79-78 e conquista l'ottava vittoria consecutiva in un clima nervosissimo dopo che nel 3° quarto si è acceso una parapiglia nei pressi della panchina Dinamo provocato da un tifoso di casa, partita sospesa per 15 minuti, poi l'ennesima dimostrazione di forza di un grande gruppo. 29 punti e 17 rimbalzi per Gustavsson, 26 punti per Holmes.



LUCCA – DINAMO 78-79 (15-16 / 36-42 / 63-56)



LUCCA -DINAMO STATISTICHE COMPLETE



MVP: JOYNER HOLMES produce la rimonta della Dinamo, segna i canestri decisivi, tiro libero e stoppata compresa negli ultimi secondi, finirà con 26 punti 7 rimbalzi e 5 assist, pazzesca prestazione anche per Gustavsson, autrice di 29 punti con 17 rimbalzi.



Le Women approcciano ancora una volta molto bene il match, mettendo in difficoltà Lucca con la corsa e il ritmo. Carangelo detta i tempi, la squadra di Restivo raddoppia Natali sui pick and roll, Treffers è inizialmente appannata, le toscane segnano solo 2 punti nei primi 5 minuti e Andreoli è già costretto a chiedere time out (2-8). Sassari controlla il match e sembra poter fare un break importante, Lucca reagisce con la zone press e con l’energia di Bocchetti. Il Banco allunga fino al 16-9 grazie ad un canestro di Holmes ma subisce un parziale di 6-0 nell’ultimo giro di lancette. (15-16 al 10’)



Dinamo che paga il 5/17 dal campo e non riesce ad allargare la forbice dopo l’impatto iniziale.



La Dinamo dà sempre la sensazione di poter scappare, alza la sua efficacia dentro l’area, Gustavsson è ancora su livelli di eccellenza e realizza una doppia doppia già all’intervallo con 17 punti e 10 rimbalzi, lanciando Sassari fino al 26-36. Lucca usa molto la zona e le rotazioni, Morrison prende per mano le compagne e mette in mostra il suo talento in attacco, le toscane riescono a resistere e ribattere colpo su colpo, andando al riposo sul 36-42.



Dinamo che ha 2/13 da 3 punti 4/16 per Lucca che ha 12 punti da Morrison, 17+10 rbs per Gustavsson, 10 rimbalzi già anche per Makurat.



LUCCA LA RIBALTA



Dinamo in grande difficoltà nel 3° quarto con Lucca che pigia sull’acceleratore trascinata da Morrison e Natali. La squadra di Andreoli piazza un micidiale 16-0 che mette alle corde Sassari che non trova alternative ad Holmes in attacco. La lunga americana segna due triple consecutive che riportano il Banco a contatto (56-54) ma Treffers riapre la forbice, Dinamo sotto al 30’ (63-56)



PARAPIGLIA IN CAMPO, ORGOGLIO DINAMO



Incredibile quello che succede nell’ultimo quarto, Holmes spinge la Dinamo e poi si accende una mini rissa con Bocchetti che guadagna un antisportivo. La partita si incattivisce, succede di tutto in tribuna verso la panchina di Sassari, il match si blocca per 15 minuti, si riprende con tanta tensione. Gilli è pazzesca, ma il Banco ha davvero vite infinite, sotto 70-60 risorge con orgoglio da grandissima squadra, Gustavsson e Holmes riportano sotto la Dinamo, Ciavarella sorpassa nell’ultimo minuto, Morrison pareggia con una rubata (78-78). Holmes fa 1/2 dalla lunetta, l’ultimo possesso è per Lucca, Holmes stoppa la penetrazione di Morrison, migliore in campo per le toscane, Sassari vince 79-78 e conquista l’ottava vittoria consecutiva.







Sassari, 1° marzo 2023



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna