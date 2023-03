Le Women pronte per la Coppa Italia

TagsDinamo WomenLe ragazze di Restivo chiudono al 4° posto la regular season giocando una signora partita a Schio contro le campionesse d'Italia. Sassari va avanti addirittura di 18 punti all'intervallo con Gustavsson e Holmes sugli scudi. Schio reagisce e non vuole perdere, ribaltando il confronto nel secondo tempo con Mabrey e Ndour che segnano 57 punti in due. Il Banco non molla ma cede 85-79 e affronterà Sesto San Giovanni nei playoff Scudetto, lo stesso accoppiamento dei quarti di finale di Coppa Italia giovedì a Campobasso



PARTENZA CLAMOROSA



Schio è reduce dalla storica qualificazione alle Final Four di Eurolega e parte difensivamente molto soft, la Dinamo gioca con leggerezza e serenità, Holmes e Gustavsson sono in grande serata, il Banco è micidiale quando muove la palla e gioca insieme. Il primo quarto è tutto di marca sassarese con la squadra di Restivo che dà spettacolo pur essendo un match ininfluente ai fini della classifica finale. (19-29 al 10’)



ATTACCO STELLARE



Quando ci si aspetta la reazione di Schio, la Dinamo continua a giocare con scioltezza e tirare con grandi percentuali, Thomas si iscrive alla festa offensiva del primo tempo. Le padroni di casa cercano di gestire la situazione in vista della Coppa Italia, per il Banco un test probante per riuscire a trovare la miglior condizione per la sfida di giovedì contro Sesto San Giovanni.



LA REAZIONE DELLE CAMPIONESSE D’ITALIA



Schio esce dagli spogliatoi con un’altra faccia e non ci sta a perdere, Mabrey guida la riscossa delle campionesse d’Italia, la Dinamo ovviamente fa molta più fatica a fare canestro e a condividere il pallone in attacco, la squadra di Restivo segna solo 13 punti ed è costretta a subire la rimonta delle venete che al 30’ sono sotto solo di 5 punti (61-66).



VOLATA FINALE



Schio riesce a portarla a casa nel finale grazie all’esperienza e alla compattezza, per la Dinamo un bel test, probante per le partite che conteranno veramente ad iniziare da giovedì con Sesto San Giovanni. Finisce 85-79 per Schio con le ragazze di Restivo che comunque dimostrano di essere pronte per la Coppa Italia.







