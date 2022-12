Le Women ripartono col botto

TagsCampionato LBFVittoria esterna delle biancoblu che si impongono a San Martino di Lupari e agganciano la Virtus Bologna in classifica



Le Dinamo Women riprendono esattamente dove si erano fermate e conquistano l’ottava vittoria in regular season al termine di una vera battaglia con San martino di Lupari. Le ragazze di Restivo soffrono un primo tempo a strappi e un digiuno offensivo tra fine primo quarto e inizio secondo in cui sprofondano a -13: ma le biancoblu sono brave a non arrendersi e, nonostante i problemi di falli, con un solido secondo tempo mettono la testa avanti. A condurre l’offensiva isolana una Joyner Holmes in grande spolvero, a referto con 17 punti, 12 rimbalzi e 5 assist; cinque giocatrici in doppia cifra: Carangelo (10), Makurat (12 pt, 5 rb), Thomas (14) e Gustavsson (14 pt) al rientro dopo il piccolo stop. L’ottava vittoria in regular season permette al Banco di raggiungere la Virtus Bologna in classifica a quota 16 punti e potrebbero agganciare anche Venezia, impegnata contro questa sera con Schio.







RIPARTE IL CAMPIONATO



Dopo la sosta per la finestra di qualificazione Fiba a EuroBasket 2023 riparte il massimo campionato LBF: le ragazze di Antonello Restivo affrontano San Martino, avversario ostico e agguerrito, nel match valido per la 10°giornata di regular season.



PRIMO TEMPO A STRAPPI



Ad aprire le danze è Elin Gustavsson che infila i primi due punti delle Women, le padrone di casa approcciano bene al match firmando un break di 9 lunghezze condotte da Pastrello. A interrompere il parziale è Anna Makurat che con la bomba dai 6.75 apre il contro break isolano: le Women infilano 13 punti in fila con Rhomas e Carangelo volando fino al 9-13. Timeout San Martino: le ragazze di coach Serventi escono bene dal minuto e rimettono la testa avanti con Washington, Kaczmarczyk e Dedic. Il Fila firma un 11-2 che chiude la prima frazione 20-15.



Le Dinamo Women in rottura prolungata anche nei primi minuti del secondo quarto, le padrone di casa ringraziano allungando il break fino a 19 lunghezze. A sbloccare le sassaresi è Gustavssn che monetizza il fallo di Russo, Verona dà continuità al Fila ma le ragazze di coach Restivo accorciano le distanze con Makurat, Carangelo e Ciavarella, da -13 a -5 (32-27). Time out San Martino. Joyner Holmes si iscrive a referto con i primi due punti personali del match, Carangelo scrive il -1 ma la tripla di Russo ricaccia indietro il Banco. Le Women però non mollano di un centimetro, puniscono con Makurat e firmano il sorpasso dalla lunetta con Carangelo: a 1’45’’ dall’intervallo lungo è 35-36. Washington sigla la parità con 1 su 2 ai liberi, coach Restivo ci vuole parlare su. Gustavsson, risponde Pastrello dall’arco: il fallo di Holmes manda Russo in lunetta che chiude il primo tempo 41-38 per le padrone di casa.



Avvio contratto al rientro dall’intervallo lungo: le padrone di casa si sbloccano con Washington a monetizzare il fallo di Makurat, Gustavsson firma il -3 delle Women. Holmes a segno su assist di Carangelo: le isolane costruiscono buoni canestri in contropiede grazie a una buona pressione difensiva. Ma Verona conduce le Lupe avanti e il quarto fallo chiamato a Carangelo è una tegola per la Dinamo. Reazione di orgoglio delle ragazze di Restivo che firmano un minibreak con Holmes e Makurat: ci vuole parlare su coach Serventi (51-48). Joyner Holmes prova a condurre le isolane con 7 punti di fila. Alla terza sirena il tabellone dice 54-53.



TUTTO IN 10 MINUTI



Coach Restivo deve fare a meno di Carangelo gravata di falli e manda in campo Toffolo, chiedendo responsabilità extra alle sue ragazze. Buon avvio dell’ultimo quarto con il Banco che sigla un 7-0 con Ciavarella, Thomas e Holmes. Il canestro and one di Holmes (a quota 14) dice +6 Women (54-60): adesso sono le padrone di casa a caricarsi di falli, con il quarto sanzionato a Dedic. Milazzo sblocca San Martino dall’arco mentre Holmes prosegue la sua corsa in doppia doppia (già 16 pt, 12 rb e 5 as). L’antisportivo all’ex Connecticut concede due liberi a Russo che firma il -3 a cronometro fermo. Le americane delle Women però ricacciano indietro: l’asse Thomas-Holmes porta le isolane sul +8 (59-67) con un parziale di 5-14. Il quinto fallo comminato a Carangelo chiude la partita del capitano biancoblu a poco meno di 3’ dalla fine. Quando inizia l’ultimo giro di cronometro del match le padrone di casa tentano la rimonta bombardando dai 6.75 con Milazzo e Dedic. Le isolane ricacciano indietro con Gustavsson (65-71). I liberi di Holmes chiudono la sfida: ottava vittoria delle Dinamo Women che raggiungono la Virtus Bologna in classifica a quota 16 punti e potrebbero agganciare anche Venezia, impegnata contro questa sera con Schio.







San Martino – Dinamo Women 65-72



Parziali: 20-15; 21-13; 13-15; 11-19.



Progressivi: 20-15; 41-38; 54-53; 65-72.



Dinamo Women. Toffolo, Mazza, Carangelo , Makurat, Holmes, Ciavarella , Thomas, Gustavsson , Fara, Arioli. All. Antonello Restivo



San Martino. Washington, Verona, Milazzo, Ianezic, Pastrello, Frigo, Russo, Kaczmarczyk, Arado, Diaoukhoumpa, Dedic. All. L. Serventi



