'Lo sport aiuta a superare i momenti più difficili'

Si è conclusa la stagione della Dinamo Lab Banco di Sardegna che in questo anno sui generis ha chiuso con la corsa al quinto posto nel derby tutto isolano con Gsd Porto Torres. Tra le scoperte in biancoblu c’è sicuramente Gustavo Villafane, atleta paralimpico argentino unico al mondo: un punti 1 dalle grandi capacità realizzative e una storia davvero incredibile.



“Ho avuto un incidente con un treno quando avevo 9 anni. Dopo ho iniziato a fare riabilitazione e terapie, poi ho conosciuto il basket in carrozzina ed è lui che mi ha portato fin qui, in Italia”.



Prima di tornare in Argentina Gustavo ha tracciato ai microfoni di Dinamo Tv il suo bilancio di questa stagione di debutto in Italia: “Mi sono trovato bene qui, il sardo e lo spagnolo sono simili: qui ho trovato dei compagni spettacolari e la Dinamo in generale è un grande club. In Argentina abbiamo un campionato competitivo con tanti buoni giocatori: il livello di quello italiano è alto e ci sono buonissimi giocatori”.



L’esperienza isolana è stata più che positiva: “Mi sono trovato estremamente a mio agio qui, la gente è ospitale e amichevole: ci sono delle ottime persone che gravitano intorno al club e la Dinamo in generale ha una grande organizzazione, che pensa a tutto dai viaggi alla logistica”.



La storia di Gustavo racconta come, anche nel momento peggiore, sia importante non abbattersi: “Dopo l’incidente non è stato facile, non sapevo come sarei andato avanti. Ho dovuto imparare tutto di nuovo, a fare tutto con una mano sola. Ma grazie all’aiuto della mia famiglia prima di tutto, dei miei amici e di tutti quelli che mi hanno aiutato a giocare a basket ho avuto la forza per reagire”.



In conclusione il suo messaggio per i giovani: “È importante che i ragazzi facciano sport, perché fa bene alla testa e al corpo ma soprattutto aiuta ad affrontare i momenti più difficili mentalmente”.



Muchas gracias, Gustavo!











Sassari, 04 maggio 2021



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna