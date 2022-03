Lo Store si veste di rosa

TagsDinamo StoreIn occasione della Festa della Donna, martedì 8 marzo, gli store della Dinamo, a Sassari e Alghero, premiano tutti coloro che vorranno acquistare qualsiasi tipo di articolo (esclusi quelli già in promozione) con uno sconto del 20%



Avrete un’ampia gamma di scelta, dall’abbigliamento della prima squadra, ai gadget, senza dimenticare le divise da gara, insomma un’occasione da non perdere.



Inoltre chi non potrà recarsi allo Store fisicamente ha la chance di poter acquistare il merchandising della propria squadra del cuore sul e-commerce Dinamo



dinamostore.it usando il codice -20%WOMEN



Sono disponibili anche le nuove Philos di Giulia Loddo, che raffigurano tre pezzi da novanta delle squadre Dinamo, ovvero Maggie Lucas, David Logan e Gerald Robinson.



Sassari, 2 marzo



Ufficio Comunicazione Dinamo Banco di Sardegna