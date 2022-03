Logan suona la carica

TagsDavid LoganNei momenti chiave della stagione devi cercare di aggrapparti alle tue sicurezze, a quelle certezze che non ti tradiscono quasi mai. È il caso di David Logan, che a 39 anni suonati rappresenta ancora uno dei punti fermi di questa Dinamo. Pur partendo dalla panchina, pur non potendo garantire un minutaggio altissimo, il professore è sempre capace di essere determinante e di farti vincere le partite. Certo, come tutti i grandi scorer, ha delle giornate storte o delle partite in cui fa fatica ad incidere, ma è anche vero che al netto dei successi del Banco, alcuni portano la firma in calce della guardia nativa di Chicago.



Logan in 19 partite gira ad una media di 14.3 punti in 25 minuti con il 37% da 3p



BENJI DA IMPAZZIRE



DINAMO "ALUMNI" - PIERRE



“Sono arrabbiato, perché potevamo vincere contro Reggio Emilia, abbiamo faticato terribilmente a prendere i rimbalzi decisivi nel 4° quarto e nel supplementare, che avrebbero potuto darci i possessi per chiudere il match”



È chiaro che David Logan sa come si affrontano questi momenti, sa che in queste partite ci si gioca la stagione, i playoff, il piazzamento migliore



“Dobbiamo tutti essere focalizzati sul fatto che la concentrazione deve essere massima, tutte le partite adesso sono come delle finali, dobbiamo saperlo, entrare nei playoff, ottenere il piazzamento migliore, questo è il nostro obiettivo”



Non importa chi incontri, adesso è fondamentale giocare al meglio e affrontare ogni avversario con la massima determinazione



“Ci stiamo allenando bene, dobbiamo usare questa settimana per migliorare e costruire la nostra intensità. Dobbiamo prepararci ad un vero e proprio combattimento, se vuoi entrare ai playoff ogni match è una battaglia, ognuno lotta per i suoi obiettivi”



David Logan ha giocato 153 partite in carriera con la Dinamo, ha un record di 37 punti realizzati contro Reggio Emilia il 17 aprile 2016 quando poi Sassari acciuffò un incredibile playoff.







Sassari 23 marzo



Ufficio Comunicazione Dinamo Banco di Sardegna