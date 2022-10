Lucca sulla strada delle Women

TagsDinamo WomenCoach Antonello Restivo presenta la sfida di sabato sera alle 20:30 contro Lucca, che rappresenta il vero esordio casalingo delle Women dopo l’Opening Day a Cagliari e il turno infrasettimanale saltato vista la concomitanza con il qualification round di Eurocup.



“Lucca è una squadra che ha un’identità ben precisa, giocano insieme da tempo con il blocco delle italiane, sono sempre bravi a scegliere le straniere e hanno la capacità di essere aggressive e cambiare sempre in difesa. Non sarà per niente un match facile, sappiamo della loro ambizione ma anche noi vogliamo fare una bella partita, migliorando le nostre cose ma mantenendo l’atteggiamento e lo spirito che ci hanno contraddistinto in questo inizio di stagione”



“Sono molto contento dell’inserimento di tutte le ragazze, è un gruppo completamente nuovo ma polivalente, sono disponibili a mettersi in gioco compresa Holmes che è da pochissimo con noi, si è subito integrata in maniera positiva. Abbiamo ovviamente molto da migliorare ma sono felice di quello che abbiamo prodotto fino ad oggi, sabato ci aspetta un test importante sotto questo punto di vista”



L’AVVERSARIA LUCCA



Nel turno infrasettimanale Lucca ha battuto in casa 75-60 Crema grazie ad una super prestazione di Giulia Natali, classe 2002, autrice di 23 punti con 5/8 da 3 punti. Le toscane avevano perso 61-47 nell’Opening Day a Cagliari contro Campobasso. Occhio allo zoccolo duro delle italiane che oltre a Natali può contare sull’esperienza di Miccoli, sul talento di Gilli e sulla coppia Parmesani-Frustaci. Straniere ancora di inserire al meglio come Agnew che ha giocato otto minuti nell’ultimo match o come l’ala finlandese Tulonen (messasi in luce in A2 a Carugate con statistiche importanti). Occhio all’olandese Treffers (due titoli consecutivi in patria a quasi 20 punti e 11 rimbalzi di media) che è tornata dopo tre anni a Lucca, ala pivot che può fare la differenza. La scommessa è la playmaker rookie Morrison uscita da Georgia, che è chiamata a raccogliere la pesante eredità di Dietrich.



Sassari, 7 ottobre 2022



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna