“Mai avuta una consapevolezza difensiva così”

"Vorrei prima di tutto fare i complimenti alla Dinamo femminile che ieri ha ottenuto la salvezza e allo staff tecnico che ha fatto un lavoro incredibile guidando il gruppo. Noi, come parte della famiglia Dinamo, godiamo di questo successo, un risultato incredibile per le ragazze che dopo aver vissuto un’annata tribolata sono riuscite a restare unite. Detto questo, parlo di oggi e dico che sono un po’ dispiaciuto per come abbiamo iniziato la partita perché è stato lo specchio di due allenamenti sotto tono ma è anche vero che in questo periodo dell’anno è difficile essere freschi mentalmente per avere l’energia giusta e sufficiente ed allenarsi con continuità. Al di là di questo è vero che i ragazzi nel terzo e quarto quarto hanno svolto un lavoro impressionante, specialmente dal punto di vista difensivo. Per una squadra come la nostra, che è notoriamente offensiva, credo che sia un ottimo risultato, abbiamo una consapevolezza difensiva mai avuta e in attacco giocatori straordinari, continuerò a ripeterlo all’infinito. Mi dispiace non aver dato spazio a Gandini perché posso assicurarvi che lo meriterebbe sempre, sia lui che Massimo Chessa. Entrambi sono pedine fondamentali di questa squadra, l’apporto di tutti oggi è stato entusiasmante: Treier ha fatto una grande partita, Katic è stato decisivo nei momenti cruciali e poi è vero che io stravedo per Leday ma sono comunque convinto che l’mvp del campionato debba essere Bilan".



La conferenza stampa post partita di DinamoTV:



