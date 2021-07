Marco Spissu e l’Italbasket volano a Tokyo

Tagsnazionale italianaLa vittoria autoritaria sulla Serbia ha consegnato agli Azzurri il pass per le Olimpiadi: l’Italia ritorna ai Giochi Olimpici dopo 17 anni



Una vittoria autoritaria firmata da un gruppo compatto e competitivo che ieri sera, nella cornice della Aleksandar Nikolic Hala di Belgrado, ha battuto i padroni di casa 102-95. Con la vittoria del torneo preolimpico Spissu e compagni hanno staccato il tanto bramato pass per Tokyo: gli Azzurri ritornano alle Olimpiadi ben diciassette anni dopo l’impresa di Atene 2004. C’è tanta Dinamo nell’Italbasket che ieri sera ha regalato un sogno a tutto il movimento cestistico: a parte il play sassarese anche gli ex Achille Polonara, Michele Vitali e Amedeo Tessitori oltre al ct Meo Sacchetti.



Per l’Italia si tratta della dodicesima partecipazione ai Giochi Olimpici: 1936 (7° posto), 1948 (17° posto), 1960 (4° posto), 1964 (5° posto), 1968 (8° posto), 1972 (4° posto), 1976 (5° posto), 1980 (Argento), 1984 (5° posto), 2000 (5° posto), 2004 (Argento).A Tokyo 2020 (poi 2021), l’Italia giocherà nel girone con Australia, Nigeria e Germania, che ha vinto il Preolimpico di Spalato: il format prevede tre gironi da quattro squadre ciascuno, passano le prime due di ogni gruppo e le due migliori terze. Il tabellone finale sarà definito attraverso un sorteggio.



Il debutto degli Azzurri è previsto domenica 25 luglio alle 6:40 ora italiana contro la Germania, secondo appuntamento il 28 luglio alle 10:20 con l’Australia e infine ultima sfida il 31 luglio alle 6:40 con la Nigeria.



Gruppo A: Stati Uniti, Francia, Iran, Grecia/Repubblica Ceca.



Gruppo B: Spagna, Argentina, Giappone, Slovenia.







Serbia-Italia 95-102



(22-28, 23-29, 18-23, 32-22)Serbia. Petrusev 22 (6/6, 0/1), Teodosic 5 (1/2, 0/6), Bjelica* 5(1/3, 1/6), Kalinic 2 (1/1, 0/1), Milosavljevic, Micic 8 (1/1, 1/2), Jovic ne, Davidovac, Avramovic* 2(1/4, 0/1), Dobric* 17 (2/3, 2/3), Andjusic* 27 (2/2, 7/12), Marjanovic* 7 (3/5). All: KokoskovItalia. Spissu, Mannion* 24 (6/12, 1/5), Tonut* 15 (3/9, 2/6), Melli* 5 (1/3, 1/4), Fontecchio* 21 (7/12, 1/4), Tessitori 2 (1/1), Ricci 3 (1/2 da tre), Abass, Moraschini, Vitali M. (0/2 da tre), Polonara* 22 (1/2, 6/8), Pajola 10 (1/3, 2/3). All: Sacchetti







Sassari, 05 luglio 2021



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna