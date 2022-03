TagsDinamo 2021-2022La squadra di Ramondino vince a Sassari con una grandissima prova collettiva 83-87, nonostante l’assenza di Daum e l’espulsione di Macura. La Dinamo molto contratta, rimonta da -12, va avanti nell’ultimo quarto di 4 punti con uno straordinario Bendzius, al massimo carriera in serie A ma deve cedere nel finale sui dettagli. MVP assoluto Sanders, grande prova di Severini.



LA CORNICE



Sfida playoff con tanti temi all’ordine del giorno, il ritorno di Miro Bilan alla Dinamo (out Mekowulu), la matricola terribile Tortona (senza Mike Daum rimasto in Piemonte infortunato), il palas che torna a riempirsi al 60% dopo un mese di astinenza, la presenza del rapper sassarese emergente Low Red e i 3000 fogli con la scritta “No War” distribuiti prima del match. Logan tocca 150 presenze totali con il Banco.



red.JPG



PALLA A DUE



Bucchi inizia subito con Ousmane Diop in quintetto (Bilan dalla panchina), Robinson da playmaker (fresco di record storico con 16 assist a Trieste), Kruslin in guardia, Burnell è l’ala piccola, Bendzius è l’ala forte. Ramondino schiera Severini per l’assente Daum con Wrigth in cabina di regia, Sanders e Macura sul perimetro e Tyler Cain come centro, avversario molto ostico storicamente per Bilan.



Partenza con molta tensione, Robinson è già ispirato anche se la Dinamo non trova ancora fluidità, Sanders ispira gli ospiti che giocano a viso aperto, molti i contatti, Severini non fa rimpiangere Daum, l’allungo della Bertram al 5’ è un piccolo segnale (7-12). Tortona è un sistema oliatissimo, entra Bilan e ha già impatto, Bendzius riprende il discorso lasciato a Trieste ma i piemontesi sono un osso durissimo. Al 10’ la Bertram conduce 23-19 con 4/9 da 3 punti, 7/16 dal campo per Sassari che ha già 4 perse ed è un po’ frenata. Robison commette il 2° fallo.



MVP del 1° quarto: Sanders 9 punti con 3/4 da 3 punti



war.jpg



DINAMO A STRAPPI



Devecchi ispira la difesa del Banco e si incolla a Sanders, Tortona muove la palla benissimo arriva sul +7 con una bomba di Filloy, ma fa più fatica, Bilan strappa applausi per il gancio del -2, Logan sbaglia il sorpasso, Sassari cerca di trovare il centro croato appena arrivato, problema per Ramondino con i 4 falli di Cannon ma Tortona non si scompone e continua giocare alla sua maniera. Un po’ di tensione nel trovare il nuovo assetto per la Dinamo, Bucchi ferma il match (28-33). Mascolo è un fattore insieme a Filloy, Bilan fa a sportellate con gli avversari e con gli arbitri, Sanders è una sentenza, c’è molto nervosismo, la Bertram prova a portarsi all’intervallo un piccolo break, il 5/6 da 3 punti dell’americano di Ramondino danno il massimo vantaggio sul 35-43 che poi diventi 10/19 dall’arco con due siluri di Wright (37-49). 5 punti consecutivi di Stefano Gentile tengono a galla il Banco che subisce 26 punti nel 2° quarto ed è un po’ incastrata. La grande notizia per Tortona, 4 falli di Cannon, senza Daum e con Macura da 0/6 è avanti di 7 segnando 49 punti.



Bilan all’intervallo con 10 punti 4/5 dal campo 4 rimbalzi e 12 di valutazione | Tortona da 10/19 da 3p







TENSIONE



da parte della Dinamo che non rientra bene dagli spogliatoi, c’è Bilan ma Cain gli ringhia addosso, poca fluidità e attacco fermo, Tortona ne approfitta per firmare un altro break da 7-0 che vale il massimo vantaggio sul 42-56 (Bucchi chiama time out dopo 2 minuti e mezzo). Zona di Sassari che costringe Tortona ad affrettare un po’ le scelte, Robinson e Bendzius e l’espulsione folle di Macura permettono al Banco di scrollarsi di dosso un po’ di tensione e di mettere il pubblico in partita. La Bertram ha comunque molta lucidità, attacca bene la zona e trova sempre una soluzione. Il Banco ci prova in tutte le maniere, ma i piemontesi sono chirurgici a punire ogni errore di Sassari, la tripla di Filloy vale ancora il +9 (56-65). Bendzius è il migliore della Dinamo, Cannon esce per 5 falli, Ramondino sceglie un quintetto small size con Severini da 5 e l’esordio di Tavernelli nel match. Ancora una volta come nel finale di 2° quarto è Stefano Gentile a ridare ossigeno alla Dinamo che non molla e tiene botta. (65-69 al 30’)



Mvp del 3° quarto Bendzius con 18 punti 6/10 dal campo e 5 rimbalzo, espulso Macura, grandi partite per Filloy chirurgico e Severini, menzione per Gentile fondamentale per chiudere sotto di 4 punti al 30’



SI GIOCA IL MATCH



Ultimo quarto ad altissimo pathos, Sanders è pazzesco dall’arco, Bendzius è straordinario con 9/13 dal campo e 34 di valutazione con il Banco che si esalta e sorpassa sul 77-75 e costringe Ramondino al time out. Si gioca sui dettagli, Robinson prova a far scappare il Banco, ma Severini al massimo in carriera in A1 è un chirurgo, Wright attacca Logan per il pareggio (81-81). Bucchi va fino in fondo con Diop, Robinson accelera, Gentile stremato lascia il campo a Kruslin. Contatti fisici, sportellate, Cain riporta avanti Tortona (81-83), Bendzius pareggia con il massimo in carriera in serie A con 29 punti. La Bertram sfrutta il mis match sotto canestri sui cambi sistematici, ancora Cain mette il naso avanti dopo che era girata sul ferro la tripla del +3 di Logan. (83-85 a 35” dalla fine). Dopo il time out i piemontesi difendono benissimo e spizzano l’assist di Robinson, Sanders punisce dalla lunetta, con 17” Tortona ha due possessi di vantaggio e ha le mani sul match (83-87)



bil.jpg



CHIAVE DELLA PARTITA



La capacità di Tortona di muovere la palla e di punire ogni errore della Dinamo. Severini è la dimostrazione della capacità di farsi trovare pronti, ma in generale i piemontesi hanno sempre l’inerzia e quando sembrano lasciare per strada l’occasione, ribaltano ancora il match e vincono meritatamente



Dinamo – Tortona 19-23 / 42-49 (23-26) / 65-69 (23-20) 83-87 (18-18)



Dinamo Sassari: Robinson 17 (5/9 2/4 3 ass), Kruslin 3 (1/4 0/2), Burnell 2 (0/1 0/2), Bendzius 29 (4/5 5/8 6 rbs 38 di valutazione), Bilan 10 (4/5 2p 5 rbs), S.Gentile 10 (1/1 2/5), Logan 7 (2/3 1/7), Devecchi 3 (1/1 da 3p), Treier, Diop 2 (1/4 2p), Chessa n.e., Gandini n.e.. All.Bucchi



Tortona: Wright 15 (3/6 2p 2/3 3p 7 rbs 7 ass), Sanders 23 (0/1 7/9 3p), Macura 5 (1/3 1/7 espulso nel 3° quarto), Severini 14 (2/3 2/5), Cain 11 (4/7 2p 7 rbs), Tavernelli, Filloy 10 (1/5 2/4), Mascolo 7 (2/6 1/2), Cannon 2 (1/1 2p), Mortellaro n.e., Rota n.e.. All.Ramondino



MVP: Sanders 23 punti 7/9 3p 29 di valutazione



NUMERI: Tortona scrive 15/30 da 3p, Sanders è grandissimo protagonista, 19 assist 104 di valutazione, italiani assolutamente protagonisti, contano gli 11 punti e i 7 rimbalzi di Cain, le triple di Filloy e i 15 punti, 7 rimbalzi, 7 assist di Wright. Sassari tira con il 48% dal campo, vince il confronto a rimbalzo ma in generale rincorre sempre l’avversario.



Sassari, 13 marzo



Ufficio Comunicazione Dinamo Banco di Sardegna