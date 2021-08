Minibasket Dinamo: il 28 agosto appuntamento al Palazzetto

TagsMinibasketSabato 28 agosto appuntamento al PalaSerradimigni per l’open day del minibasket a partire dalle 18



Si avvicina lo start della stagione del settore giovanile biancoblu, l’appuntamento è fissato sabato 28 agosto al PalaSerradimigni: sul campo casalingo della Dinamo Banco di Sardegna, simbolo del basket cittadino, si terrà una giornata di reclutamento dei giovani atleti dai 3 agli 11 anni.



Dalle 18 alle 20 i bambini e le bambine che vorranno riprendere le attività potranno partecipare alla giornata di riapertura, ad accogliere i futuri atleti e le famiglie lo staff che seguirà per tutta la stagione il percorso dei bambini: in occasione della stagione 2021-2022, con la ripartenza dopo il lungo stop causa pandemia e la passata stagione concentrata in pochi mesi, il settore giovanile biancoblu ha programmato una ripartenza con i fiocchi. Le giovani leve saranno divisi per anni di età, dalle 18 le annate 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 mentre dalle 19 i nati nel 2010, 2011 e 2012.



A partire dalla creazione di uno staff ad hoc che accompagnerà i bambini nel loro percorso: si tratta di Massimiliano Del Rio, neo responsabile tecnico del minibasket biancoblu, affiancato da Andrea Mulas, storico punto di riferimento della società, e Andrea Paolella, new entry dello staff Dinamo.



Massimiliano Del Rio. Originario di Porto Torres, classe 1970: è istruttore nazionale di minibasket dal 1995, ideatore e fondatore dell'ASD Centro Minibasket PortoTorres, società di cui è attualmente presidente che a partire da quest’anno entrerà a far parte della grande famiglia Academy. Nel suo curriculum figurano numerosi titoli regionali vinti con il CMB Porto Torres, sia nel settore mini sia nelle categorie under13 e under14. Dal 2008 al 2012 ha rivestito il ruolo di responsabile minibasket della[V1] provincia di Sassari mentre nel 2007 e nel 2014 ha partecipato con i gruppi Under14 alle finali nazionali di categoria a Bormio. Nel 2007 ha vinto lo scudetto italiano nella categoria 3X3 Under 13 Maschile. Da luglio 2021 veste il ruolo di responsabile tecnico micro e minibasket biancoblu; Del Rio sarà anche l’allenatore degli Esordienti, che si alleneranno al Liceo Scientifico Spano (lunedì, mercoledì, venerdì).







Andrea Mulas. Sassarese, classe 1979, è uno dei veterani dello staff del settore giovanile Dinamo Banco di Sardegna: istruttore dal 2014, è allenatore micro e mini basket maschile e femminile, rappresenta da anni il punto di riferimento dei bambini e delle bambine che approcciano alla pallacanestro.



Andrea Paolella. Classe 1989, romano: istruttore minibasket, già allenatore under13, under14 e under19, preparatore fisico delle squadre giovanili e senior di diverse società laziali tra cui Basket Roma, Colleferro, Anagni e Lanuvio. A Colleferro ha lavorato con Donato Avenia, giocatore di serie A e pedina della nazionale italiana. Parallelamente ha lavorato nell’ambito fitness specializzandosi con corsi di personal training, fuctional e cross training, unendo le competenze sportive alla grande attenzione verso nutrizione e prevenzione.



Come sempre le bambine e i bambini del minibasket biancoblu avranno l’opportunità di vivere esperienze uniche insieme ai beniamini di Dinamo Women e Dinamo maschile: nel corso della stagione, compatibilmente con gli impegni delle formazioni di serie A, i giocatori e le giocatrici biancoblu saranno protagonisti di sedute straordinarie con le giovani leve. Nel segno dell’eccellenza targata Dinamo e della condivisione dei valori fondanti che fanno della pallacanestro una scuola di vita che insegna ai bambini le norme del vivere comune, i giocatori del futuro potranno passare alcune giornate a stretto contatto con campioni come i capitani Jack Devecchi e Cinzia Arioli, David Logan, Maggie Lucas e tanti altri.



Al momento dell’iscrizione alle piccole atlete e ai piccoli atleti sarà riservato un omaggio simbolico: un pass per poter assistere gratuitamente alle sfide europee della Dinamo, con lo storico debutto in EuroCup Women della Femminile e la quinta stagione in Basketball Champions League degli uomini di coach Demis Cavina.







Di seguito il recap delle palestre in cui si terranno i corsi:



Micro, Mini (Pulcini, Scoiattoli, Aquilotti, Gazzelle) - Palestra Convitto Canopoleno, via Luna e Sole (Sassari) Pulcini, Scoiattoli, Aquilotti - Istituto Tecnico Industriale, via Principessa Mafalda Pulcini, Scoiattoli - Liceo Scientifico Spano, via Montegrappa Pulcini, Scoiattoli - Scuola Elementare San Giuseppe e Porcellana Esordienti (nati dal 2010) – Liceo Scientifico Spano, via Montegrappa







ATTENZIONE. Al fine di rispettare le norme vigenti e poter garantire la sicurezza di tutti il giorno del reclutamento all’ingresso del PalaSerradimigni sarà allestito un servizio di sicurezza che verificherà i green pass degli adulti e metterà a disposizione il servizio di tamponi rapidi per i bambini.







Ecco i turni dell’open day di sabato 28 agosto 2021:







A partire dalle 18 bambini e bambine nati nel 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017A partire dalle 19 bambini e bambine nati nel 2010, 2011 e 2012



Sassari, 25 agosto 2021



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna