Napoli è la chiave per i playoff

Squadra presa in mano da Buscaglia, che ha sostituito Sacripanti, la Gevi si era risollevata battendo Brindisi e Treviso ma, nonostante gli inserimenti di Vitali, Totè e Gudaitis, ha poi ceduto a Brescia, Reggio Emilia e Milano, tre partite sulla carta molto difficili. In cabina di regia l’ex bandiera di Brescia si divide i compiti con Velicka (10 pts con 2.9 ass), giovane con taglia e talento ma discontinuo, mentre Jason Rich (13.3 pts con 3.5 ass) è la scoring guard deputata a responsabilità offensiva. Sta facendo un grande campionato l’ala Parks, che ha rinnovato fino al 2025, 14.9 punti di media con 7.2 rimbalzi, è lui il giocatore più in forma dei napoletani, che possono contare sul talento di McDuffie in ala forte (13.6 punti con 4.9 rbs) e sull’esperienza di Zerini dentro l’area (grandissimo campionato per lui), più volte decisivo a livello difensivo e nell’aprire il campo. Buscaglia cerca di pescare dalla panchina punti e difesa dal nucleo italiano della promozione, formato da Uglietti, Marini e Lombardi che può giocare anche da numero 5, mentre l’ex Eurolega con Milano e Zenit Guidaitis duellerà con Miro Bilan per cercare di contenere il centro croato.



Napoli è 2^ a rimbalzo e questo sarà un fondamentale decisivo soprattutto per evitare di concedere seconde opportunità e di accendere il PalaBarbuto, mentre la difesa fuori casa sarà sempre assolutamente chiave, visto che la Gevi segna oltre 80 punti di media. La Dinamo deve trovare la sua continuità all’interno del match, ha lasciato per strada partite che si potevano vincere come quelle con Reggio, Pesaro e Venezia, rimanendo deluso per il risultato finale. Quello è il salto di qualità che deve fare il Banco se vuole competere per i playoff e potersi giocare almeno l’accesso alle semifinali.



domenica 24 aprile 2022 ore 20.45, Rai Sport HD e Discovery +



Arbitri: Michele Rossi, Valerio Grigioni, Alessandro Nicolini



I PRECEDENTI



Il match di andata è l’unico precedente disputato in Serie A/A1 mentre tutti gli altri 15 sono stati giocati in A2. Nel computo totale, Napoli è avanti 10-6 e ha perso una sola volta in casa contro i sardi, il 21 marzo 1999 (78-82 il punteggio finale).



L’ANDATA



All’andata, disputatasi il 21 novembre 2021 nel corso della 9ª giornata, con coach Piero Bucchi all’esordio, si impose la GeVi con il punteggio di 74-75 grazie al libero della vittoria segnato da Velicka e all’errore conclusivo da tre punti di Mekowulu. I top scorer dei campani furono McDuffie e Rich con 15 punti a testa.



GLI ALLENATORI



Maurizio Buscaglia è avanti per 4-3 nei precedenti contro le formazioni allenate da Piero Bucchi.



GLI EX



Banco di Sardegna Sassari – Piero Bucchi ha allenato per tre stagioni (dal 2005 al 2008) sulla panchina di Napoli, conquistando anche una storica Coppa Italia nel 2006.In totale per lui 61 vittorie su 113 partite allenate (in entrambe le categorie è leader societario).