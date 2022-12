Nasce Casa Dinamo: casa della Dinamo Academy

TagsDinamo AcademyInaugurato questo pomeriggio il nuovissimo spazio al Centro Commerciale Tanit Una palestra interamente brandizzata Dinamo che, a partire da oggi, sarà la casa delle giovanili della Dinamo Banco di Sardegna, principale punto di riferimento del basket giovanile in tutta l'isola. Questo pomeriggio, nel nuovissimo spazio del Centro Commerciale Tanit, è stata inaugurata Casa Dinamo: presenti per il tradizionale taglio del nastro il Prefetto Dott.ssa Paola Dessì, l'amministratore delegato della Dinamo Banco di Sardegna Francesco Sardara, il direttore generale del Banco di Sardegna Giuseppe Cuccurese, l'amministratore delegato di Adras e responsabile immobiliare del Gruppo BPER Banca Daniele Martignetti e il Vescovo Mons. Gianfranco Saba. Casa Dinamo. Progetto a lungo nei piani del club di Stefano Sardara, mosso dalla volontà di dare un punto di riferimento attrezzato e funzionale alle tante squadre giovanili racchiuse sotto il comune denominatore Dinamo Academy, nei mesi scorsi Casa Dinamo ha visto la luce grazie alla proficua e totale sinergia con il main sponsor Banco di Sardegna, e BPER Banca proprietaria del Centro Commerciale Tanit. Gli attori coinvolti hanno lavorato duramente per realizzare il campo dove le giovanili biancoblu potranno allenarsi: un regalo fortemente voluto dal sodalizio sassarese insieme a BPER e Tanit per i giganti del domani, le centinaia di bambini, bambine, ragazze e ragazzi che ogni giorno vanno in palestra, si divertono e si allenano sognando la serie A. La realizzazione è stata possibile grazie al consueto lavoro di squadra coordinato dal club: la palestra è stata brandizzata ad hoc grazie al lavoro tempestivo e solerte di sponsor e partner. A partire da Character di Antonello Fadda, azienda eccellenza made in Sardinia della cartotecnica digitale, ormai punto di riferimento su tutto il territorio nazionale, che ha curato la brandizzazione: allestimento reso possibile grazie all'accurato rendering grafico ad opera di Make It e Andrea Zannoni. Al nuovissimo parquet si affiancano spogliatoi e spazio palestra a completa disposizione dei giovani atleti. La nuova, accogliente e moderna struttura sarà anche a disposizione delle prime squadre per eventuali sessioni di allenamenti individuali, clinic di approfondimento e training. Inaugurazione. In un clima di festosa celebrazione, con i roster di Dinamo, Dinamo Women e Dinamo Lab presenti al gran completo insieme ai tanti ragazzi e ragazze del settore giovanile biancoblu, si è svolta questo pomeriggio l'inaugurazione di Casa Dinamo. A fare gli onori di casa l'ad Daniele Martignetti di Adras Gruppo BPER Banca: "Siamo particolarmente felici di dare il benvenuto a Casa Dinamo nel nostro Centro Commerciale. Sembra ieri che con il Presidente Sardara e il Direttore Generale del Banco di Sardegna Cuccurese, che ringrazio ancora entrambi per il sostegno, provavamo a immaginare un luogo adatto ad accogliere questi ragazzi e queste ragazze. Come proprietà siamo quindi orgogliosi che la Dinamo abbia scelto Il Tanit, che oggi dimostra di diventare ancora di più la casa dei sassaresi. E vi anticipo che continueremo a investire in questo senso per renderlo ancora più vivo e capace di diventare un punto di aggregazione per la comunità. Ma ancora di più, come gruppo BPER Banca, siamo orgogliosi di confermare il nostro impegno a investire sui giovani e sullo sport”. Grande soddisfazione per la proprietà biancoblu che, dal 2011 a oggi, ha messo al centro del mondo Dinamo i giovani e l'investimento sul vivaio isolano: "In questi anni abbiamo fortemente voluto la realizzazione di uno spazio che fosse a totale beneficio dei tantissimi ragazzi e ragazze che vestono la maglia Dinamo fin dal minibasket e animano il nostro florido settore giovanile _ spiega l'amministratore delegato Francesco Sardara_ : siamo felici ed entusiasti di poter celebrare oggi, in un clima così festoso, l'inaugurazione di Casa Dinamo, un tassello importante che completa una volta di più l'universo biancoblu. Vogliamo approfittare per ringraziare tutti gli attori coinvolti, a partire dal Banco di Sardegna, il Gruppo BPER e il Centro Commerciale Tanit, per l'attiva partecipazione e la totale collaborazione: lo spirito Dinamo è fare squadra, dentro e fuori dal campo, e credo che ancora una volta ne possiamo cogliere la dimostrazione più chiara e concreta. A nome di tutto il club approfitto della presenza di istituzioni, sponsor, delle nostre tre squadre, degli staff, degli addetti ai lavori e dei nostri giganti del futuro per fare a tutti gli auguri di un sereno Natale". A chiudere una giornata di festa il tradizionale brindisi natalizio con istituzioni, sponsor e squadre al completo: l'occasione propizia per augurarsi buone feste e celebrare, ancora una volta insieme, una nuova pagina della storia biancoblu scritta fianco a fianco da tutto l'universo Dinamo. Sassari, 22 dicembre 2023Ufficio ComunicazioneDinamo Banco di Sardegna