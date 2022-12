'Non basta una buona partita'

TagsDinamoCoach Bucchi arriva dispiaciuto in conferenza stampa dopo il match chiave perso con Dijon nel G5 di Basketball Champions League:



“Non basta giocare una buona partita contro questa squadra, serve fare una grande partita per 40’, noi lo abbiamo fatto solo a tratti e Dijon ha giocato molto bene, con grande intensità fisica e aggressività. Abbiamo sicuramente pagato a caro prezzo i tiri liberi nel 3° periodo, abbiamo tirato 2/8 nel momento che loro hanno fatto il break e le 17 perse sono un problema. A Tortona sotto questo punto di vista avevamo fatto molto bene, dispiace perché eravamo partiti molto bene con il giusto approccio, la giusta mentalità, loro si sono dimostrati più forti in questo momento”



"Non molliamo, abbiamo ancora una possibilità e ce la vogliamo giocare fino in fondo, sappiamo che vincere a Malaga sarà durissima, ma abbiamo il dovere e l'obbligo di provarci, non siamo ancora eliminati"



“Dobbiamo continuare a lavorare duro in palestra, è il nostro mantra, dopo la sosta siamo totalmente un altro gruppo, c’è il giusto atteggiamento, i ragazzi combattono, lottano, sono migliorati, abbiamo fatto delle buone prestazioni a cominciare da Scafati. Ci manca lo step successivo, dobbiamo avere continuità nelle prestazioni alzando la qualità e i livello, solo così possiamo competere con un certo tipo di squadre come Dijon, non sono per caso al 2° posto in Francia.”







