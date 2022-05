Non basta una Dinamo stoica in Gara 2

Milano vince la seconda sfida di semifinale nonostante la partita stratosferica disputata dagli uomini di coach Piero Bucchi



È una Dinamo stoica, guerriera e combattiva quella che calca il parquet di Assago in Gara 2 di semifinale: in 40’gli uomini di coach Piero Bucchi giocano una partita solida e cinica tenendo testa alla corazzata Olimpia. Il professor David Logan accende il Banco nel secondo quarto e lo conduce con autorità in vantaggio, ben coadiuvato da Miro Bilan (17 pt, 13 rb) ed Eimantas Bendzius (23 pt): i giganti chiudono il primo tempo avanti di 8 e contengono nella terza frazione la rimonta delle scarpette rosse restando avanti di 1 (68-69). Nel finale punto a punto i padroni di casa hanno più cinismo nel portare a casa il match ma alla Dinamo resta l’aver disputato una grande gara: ora la serie si sposta in Sardegna, l’Olimpia si giocherà il match ball mentre Devecchi e compagni avranno la possibilità di allungare la serie, condotti anche dal calore del proprio pubblico.



MISSION IMPOSSIBLEDinamo chiamata all’impresa in quel dei Assago: dopo la sconfitta in Gara 1 gli uomini di coach Piero Bucchi proveranno a strappare la vittoria per allungare la serie a Gara 4 e tornare in Sardegna con il fattore campo a favore. Nelle quarantotto ore tra le due sfide lo staff biancoblu ha lavorato con grande intensità per tentare il blitz di Gara2.



OSPITI SPECIALIPrima della palla a due la visita di un tifoso speciale sugli spalti del Forum: Marco Spissu, reduce dalla prima stagione in Eurolega con Unics Kazan ha salutato i suoi ex compagni. Minispì ha voluto omaggiare il presidente della Dinamo Stefano Sardara della maglia di Eurolega della compagine russa.



GARA 2



Coach Piero Bucchi manda in campo il classico starting five con Robinson, Kruslin, Burnell, Bendzius e Bilan, Milano risponde con Rodriguez, Melli, Shields,Datome, Bentil e Hines. Parte forte l’Olimpia che piazza un break di 7-0 in avvio con Hines, Rodriguez e Shields: chiama immediatamente timeout coach Piero Bucchi e i suoi si sbloccano con un controbreak di 5-0. Apre le danze Bilan in lunetta,allunga Benji dall’arco. Milano si porta sul +6 ma la Dinamo accorcia con canestro and one di Burnell e Robinson da tre. Con le unghie e con i denti la Dinamo si porta in parità con Bilan a cronometro fermo, Bendzius firma il sorpasso dai 6.75 quando inizia l’ultimo minuto di gioco. Milano monetizza i falli avversari con Hall e Baldasso e chiude la prima frazione 22-18. Nel secondo quarto la Dinamo prova ad accorciare, primi 4 a segno per Diop, ma Milano si porta avanti con Hall, Shields e Melli. Sale in cattedra il professor Logan che accende il Banco: David infila due triple, poi ruba palla e serve il contropiede chiuso da Bendzius. Anche Kruslin punisce da fuori e con un break di 17-4 la Dinamo mette la testa avanti con autorità. Robinson e Logan allungano, alla seconda sirena la Dinamo avanti 41-49.



Milano ritorna in campo con la voglia di accorciare le distanze e parte forte con un primo break di 6-0, Miro Bilan (già in doppia doppia) ricaccia indietro i padroni di casa ed è timeout sul 47-53. Rodriguez, Hines e Hall suonano la carica ma il Banco ha Bendzius on fire: il lituano scrive il ventello e monetizza il tecnico comminato a Shields. Datome scrive il +1 con canestro and one ma è ancora Benji a ricacciare indietro i padroni di casa, aiutato da Gentile in lunetta. La sfida diventa una danza punto a punto: Bilan fa 2/4 ai liberi e Shields accorcia. Al 30’ è 68-69, Dinamo avanti di misura. Negli ultimi 10’prosegue il confronto a viso aperto: botta e risposta tra Hines e Bendzius. Storie tese tra Diop e Baldasso, Milano trova l’allungo con le triple di Baldasso e Hall per il +7. Reazione sassarese immediata con due magie di Logan e Kruslin, a 3’20’’ dalla fine è 80-79. Rodriguez e Shields scrivono il nuovo +5 lombardo e coach Piero Bucchi ci vuole parlare su. Bilan fa 1 su 2 a cronometro fermo, Milano scappa via con Shields e Rodriguez e vola a +9 a 95’’ dalla fine. Il Banco non riesce ad accorciare, i liberi di Rodriguez chiudono la sfida 91-82. Milano si porta sul 2-0 e giocherà il match ball al PalaSerradimigni mercoledì.







Milano - Dinamo Banco di Sardegna 91-82



Parziali: 22-18; 19-31; 27-20; 22-13.



Progressivi: 22-18; 41-49; 68-69; 91-82.



Milano. Melli 8, Grant, Rodriguez 18, Ricci 3, Hall 17, Shields 16, Baldasso 6, Alviti, Hines 9, Biligha 4, Bentil 4, Datome 5. All. Ettore Messina



Dinamo. Logan 14, Pittirra, Bilan 17, Robinson 5, Kruslin 10, Gandini, Devecchi, Treier, Burnell 5, Bendzius 23, Gentile 4, Diop 4. All. Piero Bucchi



Assist: Ribinson (8) - Rimbalzi: Bilan (13)







Sassari, 30 maggio 2022



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna