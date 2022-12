'Non vedo l'ora di giocare'

TagsDinamoConferenza stampa di presentazione nella Club House societaria, in vista del big match contro Milano. Presenti Chris Dowe, che è ritornato a disposizione dopo il lungo infortunio muscolare e coach Piero Bucchi.



Le sensazioni del giocatore del Banco dopo il lungo infortunio



“Sette settimane, è stata lunga, guardare da fuori, vedere i ragazzi, riuscire a cercare comunque di sostenerli. Sembra passato un tempo infinito. Ieri ho fatto il primo allenamento completo, un bambino al parco giochi, non smettevo di ridere, spero di essere pronto e di dare tutto per la squadra”



Dowe si era fatto male nel match contro Verona, nel momento in cui stava crescendo e migliorando



“Non ti so dare una data di quando sarò al 100%, ogni giorno miglioro, ci aspetta una partita durissima contro Milano, continuare ad allenarmi con i miei compagni e giocare sono la cosa più importante. Mi sono fatto male con Verona, non sembrava così grave, è stata lunga, sono rimasto molto sorpreso, ma spero di essermelo lasciato alle spalle”



È stato a lungo fuori e ha visto i cambiamenti che sono avvenuti all’interno della squadra



“In queste settimane mi sono sentito quasi come un coach non potendo giocare, ho abbastanza esperienza per sapere cosa succede e sono molto attento ai dettagli. Questa squadra è cresciuta molto, abbiamo fatto degli importanti progressi, spero che continueremo a crescere, a migliorare come chimica e modo di stare in campo”



L’ambiente e i compagni lo hanno accolto alla grande



“So quando ho firmato di venire in un posto che respira di basket, un posto tranquillo che ha passione e storia, ho lavorato molto in preseason con i miei compagni, avendo per gli infortuni anche più responsabilità, mi trovo benissimo sia con lo staff che con i ragazzi, sapevo di aver fatto la scelta giusta, non vedo l’ora di tornare”



Si parla della grande sfida contro Milano



“Una vittoria sarebbe qualcosa di straordinario, dobbiamo giocare con grande attenzione e mentalità, loro sono fortissimi e lo stanno dimostrando in campionato, per batterli serve una partita super e sarebbe un ulteriore step di crescita”



Sassari, 2 dicembre 2022



